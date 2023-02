Nessuno riesce a spiegarsi la morte improvvisa di Davide Piavento, il ragazzo di 17 anni morto a Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso. I compagni di classe e la scuola, l’istituto Planck del medesimo comune, sono ancora sconvolti per la scomparsa del giovane amico. Il ragazzo se n’è andato domenica scorsa, probabilmente a causa di un problema cardiaco, ma le cause sono tutte da accertare.

I suoi colleghi d’istituto, così come la dirigente scolastica e il personale, hanno appreso la notizia ieri, mercoledì 22 febbraio, rientrati in aula dopo il ponte di Carnevale. Quel banco vuoto ha lasciato sgomenti tutti e poco dopo sulla pagina della scuola è comparso un messaggio di cordoglio per la scomparsa del giovane Davide. Sul sito l’istituto ha scritto: “La dirigente scolastica, i docenti e il personale Ata si stringono alla famiglia e a tutti i compagni di classe per la tragica scomparsa di Davide Piavento”.

La morte improvvisa di Davide Piavento

E conclude: “Ciao Davide, riposa in pace”. È con questo breve messaggio che il dirigente scolastico dell’istituto tecnico industriale e scientifico Max Planck di Lancenigo di Villorba, Emanuela Pol, ha annunciato il grave lutto. Da quello che emerge secondo la stampa locale, seguiranno maggiori accertamenti e sarà disposto un esame autoptico che è stato richiesto dalla famiglia dello studente.

Il ragazzo frequentava con profitto la quarta dell’indirizzo di informatica del Planck. Poco dopo i compagni e la dirigenza della scuola hanno deciso di pubblicare una foto per ricordare l’amico. Per il momento la data dei funerali non è ancora stata resa nota. Secondo alcune fonti potrebbe svolgersi nei primi giorni della prossima settimana.

Non si capisce se nel frattempo le autorità avranno già provveduto ad effettuare l’autopsia sul corpo del povero 17enne. A quel punto e solo dopo l’eventuale esame autoptico, il magistrato firmerà il nulla osta per il funerale del giovane Davide Piavento che nel caso si svolgerà il 25 febbraio. Una notizia che in queste ore sta facendo il giro del web, soprattuto per la triste modalità, senza spiegazione, della morte.

