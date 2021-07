Addio papà Davide, muore a 47 anni travolto dal suo camion. Lascia la moglie e un figlio

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Davide, che aveva solamente 47 anni, è morto mentre svolgeva i suoi compiti lavorativi come ogni giorno. Un decesso assurdo, sopraggiunto in maniera improvvisa, che non gli ha dato alcuna speranza. Ha perso la vita praticamente sul colpo, senza avere la possibilità di mettersi in salvo in alcun modo. I tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 sono risultati inutili e per il 47enne non c’è stato nulla da fare, se non ovviamente constatare purtroppo la sua dipartita.

Stando alle prime informazioni trapelate in queste ore, il lavoratore era intento a compiere alcuni interventi di manutenzione al suo camion, quando è stato travolto e ucciso dallo stesso mezzo. Resta da capire come mai sia potuta succedere una fatalità così grave. L’autotrasportatore sarebbe rimasto incastrato tra una delle ruote del mezzo pesante e il telaio dello stesso. Coloro che erano presenti in azienda hanno allertato subito i soccorsi, che sono giunti sul posto. Ma ormai il cuore di Davide aveva smesso di battere.

L’episodio mortale, costato la vita a Davide Deboli, è avvenuto verso le ore 6.30 di venerdì 30 luglio, quindi proprio alle prime luci dell’alba. L’incidente si è verificato nell’azienda ‘Zobbi Autotrasporti’, situata nel comune di Nogarole Rocca, in provincia di Verona. I soccorritori sono stati contattati dalla stessa ditta e anche da altri colleghi di Davide Deboli. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera. Toccherà a loro stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.





Il primo ad accorgersi della morte di Davide Deboli è stato il titolare della ‘Zobbi Autotrasporti’. Il 47enne aveva una moglie e un figlio, che adesso piangono la sua scomparsa. Secondo quanto è stato riferito da alcune persone che lo conoscevano, aveva trovato questo posto di lavoro circa dieci anni fa. Presumibilmente aveva lavorato tutta la notte e prima di ritornare a casa aveva voluto fare alcuni aggiustamenti al camion. Ma è stato appunto travolto in pieno dal suo mezzo ed è spirato immediatamente.

Nonostante la morte di Davide Deboli, il lavoro dell’azienda non si è interrotto perché la stessa non è stata sequestrata dai militari. La sede di Nogarole Rocca è quella che copre la parte bassa del veronese, ma la principale ‘Zobbi Autotrasporti’ si trova a Reggio Emilia. La ditta è situata esattamente all’ingresso di Pradelle, a poca distanza dal casello dell’autostrada del Brennero.