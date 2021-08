Schianto frontale nella notte, Davide è morto sul colpo: oggi avrebbe compiuto 28 anni

La tragedia è avvenuta alla vigilia del suo compleanno. Un incidente fatale avvenuto frontalmente quello accaduto lungo la statale Adriatica e che ha coinvolto mortalmente Davide Benito Montana. Lo schianto si è consumato nella zona Ponente di Cesenatico.

Davide Benito Montana viveva a Ravenna e aveva 28 anni da compiere oggi, 19 agosto 2021. Ma martedì notte il giovane ha trovato la morte, al volante della sua Fiat Punto Abarth, mentre procedeva da Rimini in direzione Ravenna. Lo scontro è avvenuto contro la vettura di un 51enne di Cervia, che marciava in senso contrario.

Il conducente dell’altro veicolo ha riportato gravi lesioni (sette giorni la prognosi). A rimanere ferito anche un altro automobilista, di Cesenatico. Fortunosamente illese invece due turiste milanesi la cui auto è rimasta solamente incidentata. Secondo quanto riporta il medico legale, Davide Benito Montana è morto sul colpo. Per quanto riguarda dinamiche e responsabilità inerenti al sinistro, sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Rimini che dovrà inoltrare una relazione in procura. Non è ancora stato chiarito cosa abbia innescato lo scontro sulla carreggiata: se una distrazione o magari un colpo di sonno, difficile da stabilire, anche se le immagini delle telecamere della zona potrebbero fornire testimonianza.





Sui conducenti sono stati effettuati prelievi, per stabilirne la lucidità. La vittima era originaria di Agrigento, e la sua grande passione erano i motori. Aveva una fidanzata di nome Jessica, lavorava nella vigilanza del parco divertimenti Mirabilandia, alle dipendenze di una ditta esterna. “Un ragazzo speciale, sempre gentile – lo ricorda Davide Padovan, showman del parco – tutta la famiglia del tuo spettacolo ti ricorda con affetto, ci mancherai”. Moltissimi i messaggi di cordoglio. Davide Benito Montana era stato assunto anche alla Cam Impianti, ma scelse di cambiare occupazione dopo la morte di un collega, vittima di un infortunio sul lavoro nel 2016.