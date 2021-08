Schianto frontale, Dario è stato sbalzato fuori dall’auto: inutili i tentativi di salvargli la vita

Ancora sangue sulle strade italiane. L’ennesimo incidente stradale è costato la vita a Dario, un uomo di 40 anni, sbalzato fuori dalla sua vettura in seguito all’impatto. Si trovava alla guida della sua Suzuki, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato frontalmente contro un altro mezzo, una Fiat 600, che stava transitando nella direzione opposta. Il tratto di strada in questione era abbastanza lineare, quindi resta da chiarire cosa sia potuto accadere per giungere a questo dramma.

La vittima lavorava come piastrellista ed era sulla strada statale 128, a duecento metri di distanza dal cimitero del suo paese di origine, quando ha trovato la morte. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, la sua macchina è finita in una cunetta e poi il 40enne è stato scaraventato fuori dalla stessa. Non c’è stato praticamente nulla da fare, infatti il suo decesso è avvenuto sul colpo. Quando l’ambulanza e i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo, il suo cuore non aveva purtroppo più battito.

Dario Manca, questo il nome completo dello sfortunato operaio, non era solo in auto, infatti era presente anche il 55enne Franco Caria, anche lui un operaio originario dello stesso paese del 40enne, ovvero Atzara (Nuoro). Se per Dario Manca non c’è stato niente da fare per salvargli la vita, ci sono invece speranze per il collega. Quest’ultimo è però in condizioni molto gravi. Era stato trasferito all’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari con il supporto dell’elisoccorso. Alla guida dell’altra vettura una donna anziana.





Dario Manca e l’altra persona a bordo della su Suzuki stavano raggiungendo Atzara, mentre la donna andava verso Sorgona. La signora è rimasta praticamente illesa nonostante il fortissimo impatto ed è stata portata al nosocomio ‘San Francesco’ di Nuoro solo per accertamenti. Indagano sull’incidente i carabinieri di Tonara, coadiuvati dai militari di Atzara. Dovranno stabilire cosa sia potuto succedere, visto che in quella porzione di strada rettilinea la visibilità è decisamente ottima soprattutto di giorno.

Dario Manca era molto noto in paese ed era conosciuto per essere un grande lavoratore e un grande appassionato di automobili. Dopo la tragedia stradale nella zona sono stati cancellati per rispettare il lutto tutti gli eventi in programma. La comunità spera adesso che almeno Caria possa farcela a superare il momento difficile, visto che continua a lottare in un letto di ospedale.