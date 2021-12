Una fatalità, terribile, che ha fatto perdere la vita a un ragazzo di appena 27 anni. Parliamo di Dario Di Nolfo, originario di Agrigento, morto a Lisbona a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione avvenuta per una fuga di gas. Il giovane studente siciliano si trovava in Portogallo per l’Erasmus, il progetto universitario che permette agli studenti di muoversi tra gli atenei europei e non solo. Nell’esplosione avvenuta venerdì sono rimaste ferite altre cinque persone.

Immediati i soccorsi per il giovane, tuttavia Dario Di Nolfo non è riuscito a sopravvivere per le ferite causate dalla deflagrazione. Da quello che riporta la Cnn, l’esplosione è avvenuta al primo piano di un palazzo ed è stata seguita da un incendio. La deflagrazione sarebbe avvenuta al primo piano di un palazzo e sarebbe stata poi seguita da un vasto incendio. Anche altre abitazioni della zona sarebbero rimaste danneggiate.

Dario Di Nolfo sarebbe rimasto inizialmente ferito insieme ad altre cinque persone e successivamente trasportato in ospedale. Nonostante i tentativi di cura dei medici, per il 27enne non ci sarebbe stato nulla da fare. La notizia della tragica morte dello studente ha suscitato dolore e commozione ad Agrigento.





Innumerevoli e calorosi i messaggi di condoglianze postati sui social per la famiglia del giovane studente Dario Di Nolfo. Uno tra tutti, quello del sindaco di Agrigento Francesco Micciché che si associa anche a nome della giunta “al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario”.

Profondo dolore anche da dirigenti, tecnici, giocatori e collaboratori dell’Akragas Calcio “per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto tifosissimo dell’Akragas e da sempre vicino alla Società biancazzurra. L’Akragas esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Di Nolfo”. Una morte ingiusta quella di Dario, un ragazzo che aveva tutta la vita davanti.