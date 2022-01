Danilo non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 48 anni. Lo strazio di amici e colleghi: lascia 3 figlie

Se n’è andato a soli 48 anni Danilo Parabella, agente di polizia e padre di tre figlie. Una morta che lasciata senza parole e che ha gettato nel lutto l’intera città di Teramo dove l’uomo viveva e lavorava. “La triste notizia ha colto di sorpresa la polizia penitenziaria di Teramo che descrive l’agente come un uomo di grandi qualità morali. Condoglianze alla famiglia e ai colleghi, da parte di tutta la segreteria nazionale del Sappe”. scrive in una nota il segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Giuseppe Pallini.



Grande appassionato di sport, Danilo Parabella amava il ciclismo e non perdeva occasione per seguire questa sua passione nonostante cinque anni fa avesse avuto un brutto incidente durante una, con il manubrio che gli aveva procurato danni ad alcuni organi, ma dopo mesi di cure si era pienamente rimesso ed era tornato al lavoro. Lo scorso anno, a quanto scrive il Messaggero, la scoperta della malattia.



Uno strano malore in casa lo aveva spinto a chiedere le cure del pronto soccorso. Qui la terribile diagnosi da parte dei medici, e un anno dopo è arrivato il triste finale. “Sin da subito Danilo Parabella ha iniziato ad affrontare la prova più dura della vita. Eppure ne aveva già passate tante”, dice un amico, scrive ancora Il Messaggero. Danilo lascia la mamma Anna, la compagna Paola, tre figlie, il fratello Renato e la sorella Rosella.







La camera ardente di Danilo Parabella è stata allestita presso la sua abitazione in Villa Pompetti 1. I funerali avranno luogo venerdì 28 Gennaio alle ore 10,30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli in San Nicolò a Tordino. Ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano nel corso dell’anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne.



Lo affermano i dati relativi al 2021 derivanti dalla collaborazione tra AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), AIRTUM (Associazione italiana registri tumori), Fondazione AIOM e PASSI (Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia, che sottolineano come, tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione, l’incidenza dei tumori nel periodo 2008-2016 sia in aumento tra le donne (+1,3 per cento per anno dal 2008) e sostanzialmente stabile tra gli uomini.