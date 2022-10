“Daniele? Non è vero”. Choc in paese, il 32enne trovato morto: era scomparso da 3 giorni

Scomparsa di Daniele Pittioni, la scoperta choc. Lo scorso 5 ottobre il 32enne era uscito da casa per raggiungere gli amici e trascorrere insieme la serata, ma da quel giorno di Daniele nessuna traccia. A esporre la denuncia della scomparsa sono stati i parenti, a loro volta sollecitati dal datore di lavoro dell’uomo. Daniele non solo non è mai tornato a casa, ma non si è neanche presentato sul posto di lavoro. Dopo giorni di estenuanti ricerche, la scoperta choc.

Il ritrovamento di Daniele Pittioni dopo gorni di estenuanti ricerche e forte preoccupazione. Purtroppo a trovare il corpo del 32enne sono state le forze dell’ordine. Dapprima gli agenti hanno rintracciato la moto dell’uomo, una Harley Davidson, rimasta per terra a bordo strada, poi anche il suo corpo.

Il ritrovamento di Daniele Pittioni: il suo corpo a bordo strada poco distante dalla moto

Si è sperato fno all’ultimo che la vicenda potesse volgere verso un lieto fine, ma purtroppo l’epilogo di Daniele è stato il peggiore. L’uomo di 32 anni di Orsaria di Premariacco è stato trovato ormai privo di vita tra Buttrio e Manzano, in via Sottomonte.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, pare che il 32enne, dopo aver salutato la comitiva di amici, è salito a bordo della sua moto per fare ritorno a casa. La prima pista d’indagine ipotizzata dagli agenti è che Daniele abbia perso la vita dopo un incidente. Trattasi al momento solo di un’ipotesi che potrà trovare conferma o meno dopo opportuni rilievi sul caso.

Un ritrovamento choc per l’intera comunità di Orsaria di Premariacco che si è stretta attorno ai familiari e agli amici di Daniele Pittioni. Ad avvisare i genitori di Daniele, le forze dell’ordine poco dopo il ritrovamento choc del corpo dell’uomo ormai privo di vita.