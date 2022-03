Aveva fatto perdere le sue tracce lunedì scorso Damiano Bianchi. Ieri mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno ritrovato nelle acque dell’Astico in Contrà Pria ad Arsiero. Nato nel Veronese a Zevio, Damiano Bianchi, 30enne residente a Selvazzano Dentro. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati suoi social: “Questa mattina (ieri ndr) abbiamo saputo che Damiano Bianchi ci ha lasciato. In un così forte momento di dolore e costernazione per la perdita di un amico e di un membro giovane e importante della comunità di musicisti jazz della città, il circolo e il trio in cartellone hanno deciso di non cancellare il concerto previsto per questa sera”.



“Si suonerà per Damiano. È veramente dura decidere tra il silenzio e la musica in un momento come questo ma crediamo che Damiano Bianchi avrebbe scelto la musica”. Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate ieri sera dopo l’attivazione del piano provinciale di persone scomparse della prefettura. Il corpo dell’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.



Ancora mistero sulle case ma una delle ipotesi è che Damiano Bianchi possa essere scivolato sulle rocce e finito in acqua. Le ricerche dei vigili del fuoco erano iniziate ieri sera alle 19:45 dopo la segnalazione di un’auto ferma da tempo in uno spiazzo della zona. I vigili del fuoco durante la notte alla luce delle torce hanno scandagliato gran parte della zona.







Attivati i nuclei cinofili e gli operatori di topografia applicata al soccorso. Ieri a mattina il ritrovamento del corpo di Damiano Bianchi, Nei giorni scorsi nella zona era stato trovato un bivacco di fortuna. All’interno una stuoia, una borraccia di metallo, della crema per le mani, dell’amuchina e degli avanzi di cibo.



Si trattava di una vaschetta ancora chiusa di baccalà che era stata acquistata in un supermercato di Piovene Rocchette ancora lunedì. I funerali di Damiano Bianchi non sono ancora stati fissati, nei prossimi giorni si avrà una quadro più chiaro anche della dinamica.