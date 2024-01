Terribile esplosione alle prime ore di oggi, 22 gennaio, a Rovereto di Novi piccolo comune nel Modenese. Ancora da chiarire le cause ma sembra che alla base ci sia una fuga di gas o, raccontano i media locali, un’auto a gpl esplosa all’interno di un garage. All’interno della palazzina viveva una famiglia di sei persone. Immediatamente dopo lo scoppio sul posto ci sono diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. Fino alle prime ore di questa mattina i soccorsi sono stati impegnati.

I vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre, hanno soccorso una donna rimasta sotto le macerie, evacuato e portato al sicuro i residenti delle abitazioni vicine. Team USAR e cinofili sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Secondo la Gazzetta di Modena sarebbero otto per le persone coinvolte.





Rovereto di Novi, esplode palazzina nella notte: nessun ferito

Per fortuna non ci sono stati decessi. Intervistato telefonicamente a Buongiorno Regione, il sindaco di Novi Enrico Diacci ha detto che non ci sono feriti gravi, anche se la palazzina è parzialmente crollata. Nella casa vive una famiglia di 6 persone. “Sono stati tutti tratti in salvo e ora sono in ospedale per accertamenti, ma nessuno è in gravi condizioni”, ha riferito ancora il primo cittadino. Ci sono verifiche in corso anche sulle case dei vicini.

Le fughe di gas sono delle perdite accidentali di materiale gassoso che possono aver luogo da una bombola o da una tubatura: nel caso specifico il metano è più leggero dell’aria, quindi tende a spostarsi verso l’alto e può essere rimosso con più facilità. Nella fuga di gas i sintomi sono inequivocabili e la tempestività nell’avvertire questi segnali è fondamentale per scongiurare qualsiasi pericolo.

#Modena, #esplosione nella notte a Rovereto sul Secchia, crollato parte di un edificio: soccorsa dai #vigilidelfuoco una donna sotto le macerie, evacuati i residenti delle case vicine. #USAR e #cinofili al lavoro per escludere presenza di altre persone coinvolte [#22gennaio 9:00] pic.twitter.com/XvlcnfLMoU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 22, 2024

La possibilità di un’esplosione è molto alta soprattutto se, da un punto di vista strettamente tecnico, la percentuale di gas nell’aria rientra nel range previsto dall’infiammabilità che, nel caso del metano ad esempio, è compresa tra il 5 e il 15%.