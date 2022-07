Crolla giostra a Palma Campania, bambini feriti. Tragedia sfiorata in provincia di Napoli nella serata di domenica 10 luglio. Una normalissima giornata estiva è quasi diventata drammatica, quando per cause in corso di accertamento c’è stato questo cedimento che ha causato il ferimento di una decina di persone. Ovviamente c’è stata grande preoccupazione e sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato coloro che non stavano bene in diversi ospedali.

Crolla giostra a Palma Campania, bambini feriti e preoccupazione enorme. Nessuno poteva aspettarsi un epilogo del genere. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, nel momento in cui la giostra è caduta la gente presente sul luogo dell’accaduto ha iniziato a scappare in preda al panico e per cercare di non essere colpiti dalla struttura. Alcuni però non hanno evitato l’impatto e il bilancio finale poteva essere ancora più grave. Intanto, sono già stati presi alcuni importanti provvedimenti. Parlando sempre di Napoli, la città era invece stata sconvolta ad inizio mese dalla morte di Andrea Covelli.





Crolla una giostra a Palma Campania, bambini feriti e trasferiti subito in ospedale per le cure del caso. In particolare, alcuni sono stati portati nei nosocomi dei comuni di Nola, Sarno e Nocera mentre una bimba di 12 anni all’ospedale Santobono di Napoli. Quest’ultima è sotto osservazione mentre gli altri sono rimasti vittime di politraumi fortunatamente non seri. Non c’è nessuno in pericolo di vita. Intanto, la zona interessata dal cedimento della giostra è stata sequestrata dai carabinieri.

I militari di Palma Campania hanno decido di sentire anche alcuni testimoni nella speranza di avere maggiore chiarezza sull’accaduto. A crollare è stata la giostra dei sediolini volanti, ma non è stato ancora possibile stabilire cosa sia successo. Pare che la parte centrale della stessa sia crollata, ma le indagini non sono ancora arrivate ad una conclusione. Resterebbe in piedi anche l’ipotesi che alla base del dramma sfiorato ci sia un guasto di natura meccanica. E c’è una prima conseguenza per colei che gestisce la giostra.

Chi gestisce la giostra crollata improvvisamente a Palma Campania è una signora di Poggiomarino, altro paese situato in provincia di Napoli. Secondo quanto scritto dal sito Fanpage, la donna potrebbe essere indagata per lesioni colpose, ma è soltanto un’ipotesi. Infatti, servirà ancora del tempo ai carabinieri della locale compagnia per comprendere tutto.

