Crolla il cavalcavia. È accaduto poco dopo le prime luci dell’alba, intorno alle 6 a Novara. Una parte dell’imbocco del cavalcavia XXV Aprile è franato. Da quanto si apprende al momento, pare non ci siano feriti gravi, ma qualche contusione per la donna che viaggava alla guida dell’auto che si è poi ribaltata.

Crolla il cavalcavia a Novara. Lungo la strada, l’auto che viaggiava in direzione Trecate, finisce ribaltata in seguito alla frana causata dal crollo parziale del cavalcavia XXV aprile che connette Novara con la statale per Milano.

Le immagini riprendono la grande voragine che si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita in seguito al crollo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale non appena lanciato l’allarme. Su Tg24 Sky si legge un ulteriore dettaglio sulla vicenda.

Sulla testata si apprende che “di recente l’assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una attività di monitoraggio di ponti e viadotti e il cavalcavia oggi sprofondato non era stato citato tra quelli con potenziali rischi”.

A precisare che il ponte non è caduto sono state le forze dell’ordine sopraggiunte sul posto, che hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo il tratto stradale al traffico.

Nessuna grave ferita per il conducente del mezzo che viaggiava in direzione Trecate. Dopo l’intervento del personale del 118, la donna alla guida dell’auto è stata trasportata al nosocomio novarese dove resta sotto osservazione dei medici.

“Poteva andare peggio e non saremmo qui a parlarne”, racconta Arianna, cognata della donna alla guida dell’auto sprofondata nella voragine. “Erano le 6,30, mia cognata stava rientrando dopo aver accompagnato mio nipote alla navetta per Amazon e mentre percorreva il cavalcavia si è aperta la voragine ed è caduta dentro con l’auto senza avere tempo di reazione. Ora è al pronto soccorso per accertamenti per lo shock provato. Inutile dire che l’auto è andata distrutta”.

Si resta in attesa di comprendere gli aggiornamenti sulla situazione. E sempre a Novara ancora una tragedia lungo le strade. Intorno alle 00.30 è avvenuto un violento schianto mortale all’uscita di Novara in direzione Trecate lungo la strada provinciale 11.