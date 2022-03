Il 31 marzo termina dopo due anni lo stato d’emergenza. E di conseguenza le regole sul Covid cambiano. Da venerdì 1 aprile il nuovo decreto prevede notevoli allentamenti per quanto riguarda il green pass e le quarantene. In questo contesto la variante Omicron ha fatti registrare nei giorni scorsi un aumento dei contagi. Nella giornata di domenica 27 marzo le positività sono state 59.555. Dall’inizio di aprile l’isolamento domiciliare resta solo per chi ha contratto il virus.

Con la fine dello stato d’emergenza cambiano le regole sui contatti stretti, con il regime di autosorveglianza anche per i non vaccinati: mascherina FFP2 da indossare per 10 giorni dall’ultimo contatto, fare un test alla comparsa dei sintomi e ripeterlo, se ancora sintomatici, cinque giorni dopo l’ultimo contatto. Per uscire dall’isolamento resta comunque l’obbligo di un tampone negativo (antigenico o molecolare).





Sono previste novità anche per quanto riguarda il green pass: il certificato verde rafforzato non sarà più obbligatorio in bar e ristoranti all’aperto, mentre al chiuso, fino al 30 aprile, basterà quello base (ottenibile anche con tampone negativo). Fino a giovedì il super green pass sarà obbligatorio per i trasporti (con mascherina FFP2), mentre da aprile basterà quello base. Stesso discorso per gli over 50 sul luogo di lavoro e per concorsi pubblici, visite ai detenuti, stadi e spettacoli all’aperto (con mascherina FFP2 e capienza estesa al 100%). Non servirà più il green pass per negozi, banche, uffici postali e pubblici, parrucchieri, centri estetici, alberghi (resta l’obbligo di super green pass fino al 30 aprile per aree benessere, piscine al chiuso e spogliatoi).

L’uso del green pass rafforzato, ottenibile solo con ciclo vaccinale completo o da guarigione da meno di sei mesi, resterà obbligatorio fino al 30 aprile per piscine, palestre, centri benessere, convegni, congressi, centri culturali e ricreativi, sale giochi, sale scommesse, locali e discoteche (con mascherina chirurgica), feste al chiuso per cerimonie civili e religiose, e per praticare sport da contatto. Il green pass sarà ufficialmente abolito del tutto da maggio.

Il 31 marzo è l’ultimo giorno che segna le attività del Cts e del commissario Figliuolo. Dal giorno successivo sarà abolito anche il sistema a colori per le Regioni, mentre dal 30 aprile saranno abolite le mascherine anche al chiuso. Dal 15 giugno cadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50, che però resterà valido fino a fine anno per personale sanitario e delle Rsa. Smart working nel privato prolungato fino al 30 giugno, anche senza accordo tra aziende e dipendenti.

