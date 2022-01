L’emergenza Covid non molla l’Italia. Nelle ore scorse il governo ha preso una decisione su discoteche e mascherine all’aperto. Specie sul secondo punto molti i medici che hanno dato un parare. “È vero siamo in una fase di miglioramento” della pandemia di Covid, “ma non ne siamo usciti. C’è il desiderio di esserne già fuori, ma in realtà non lo siamo ancora e credo che possa essere utile mantenere queste indicazioni”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano.



“L’Italia ha sempre avuto un atteggiamento prudenziale – ricorda il medico all’Adnkronos Salute – è chiaro che potrà sembrare ridicolo l’obbligo di mascherina se tu sei in montagna o in un paese sperduto, ma l’indicazione di ordine generale – sottolinea l’esperto – è nei contesti urbani dove entri ed esci da un negozio o in altre situazioni dove finisce che gestisci male la cosa”. “Serve oggi una semplificazione totale delle misure. Basta con il ‘tamponificio’, se sono a casa positivo e asintomatico dopo 5 giorni posso uscire senza fare il tampone”.



“Oggi la mascherina all’aperto non ha nessun senso, serve il buon senso anche in questo se ci sono situazioni di assembramento va tenuta, altrimenti no”, afferma quindi il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite del liceo romano Mamiani per un dibattito con il giornalista Corrado Formigli e gli studenti. Incontro in streaming perché il liceo romano ha le classi in Dad da oggi. Per le scuole, “pensare di cambiare continuamente l’aria aprendo le finestre mi sembra assurdo”.







Il governo ha stabilito che le mascherine all’aperto saranno obbligatorie per altri dieci giorni. Il governo ha deciso, in Consiglio dei ministri, di prorogare questa misura anche in zona bianca. Contestualmente viene anche prorogata la chiusura delle discoteche, in vigore da fine dicembre, anche in questo caso per dieci giorni.



Tutte le altre indiscrezioni, per ora, non sono state confermate né tradotte in un decreto. Ci si aspetta che al super green pass, per chi ha fatto la terza dose di vaccino contro il Covid, venga eliminata la data di scadenza