Crescono i contagi da Covid e sale l’allarme. Il rapporto settimanale dell’ISS sottolinea come l’incidenza settimanale a livello nazionale “continua ad aumentare: 125 per 100mila abitanti (19-25 novembre) contro 98 per 100mila abitanti (12-18 novembre), dati flusso ministero Salute”. “Nel periodo 3.16 novembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (intervallo 1,15 – 1,30). Stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica”.



Una situazione che rischia di mandare presto in sofferenza gli ospedali. Per scongiurare una nuova crisi ecco che molti Comuni, sebbene in zona bianca, abbiano deciso di reintrodurre la mascherina obbligatoria all’aperto. Un’ulteriore barriera contro il Covid. A firmare ieri le nuove restrizioni, tra gli altri, sono stati i sindaci di Milano, Bergamo e Bologna. “Da sabato prossimo, 27 novembre, a Milano dalle ore 10 alle ore 22, tutti i giorni, sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto, lungo l’asse tra piazza San Babila e piazza Castello”, si legge.

Covid, mascherina all’aperto anche in Campania e Sicilia



“L’obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre e raccoglie l’invito del prefetto ad adottare nelle città tutte le misure possibili per proteggere le persone dalla possibile diffusione del Covid”. Il provvedimento, si spiega dal Comune di Milano, ha una natura “preventiva e cautelativa” in un’area della città particolarmente interessata da eventi. Mascherina obbligatoria all’aperto in centro anche a Bergamo a partire da sabato 27 novembre e fino al 1° gennaio.







Ed è mascherina obbligatoria da oggi all’aperto anche in centro a Bologna. “Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 nell’area del centro storico delimitata dai viali di circonvallazione sarà obbligatorio “indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto”, si legge nell’ordinanza anti Covid. Dalla mezzanotte di ieri, giovedì 25 novembre, entrata in vigore l’ordinanza voluta dal Sindaco di Padova.



A Venezia mascherina obbligatoria in alcune aree del centro storico e della terraferma in corrispondenza delle manifestazioni di Natale. Contro il Covid si muovono anche altre Regioni. In Campania l’obbligo di mascherine all’aperto non è mai stato eliminato, quindi resta anche in questa fase, in Piemonte l’obbligo resta solo in prossimità delle scuole. In Sicilia anche è tornato l’obbligo di mascherine all’aperto, attuato dal Governatore regionale già la settimana scorsa.