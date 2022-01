Covid Italia, il nuovo Dpcm firmato dal premier Maria Draghi. Il tema resta sempre quello del Green Pass e nello specifico tutte le realtà in cui non sarà richiesta la certificazione verde. Il decreto “acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022”, come si specifica nel testo. Ecco dove sarà richiesto esibire la tanto discussa certificazione verde e dove no.

Mostrare il Green Pass per accedere ai luoghi di acquisto di sigarette, libri e giornali, ad esclusione dei chioschi all’aperto o ai distributori automatici. Una lista che contempla anche le Poste Italiane e le banche. In particolare dal 1° febbraio, a parte l’obbligo di avere il green pass accedere agli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nei negozi (a parte quelli esentati) scatta la sanzione una tantum di 100 euro per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia che non si sono vaccinati.

Via libera senza certificazione verde per accedere invece a tutti gli esercizi che vendono alimenti (supermercati e mercati rionali), farmacie, studi medici e veterinari, ottici, negozi per acquistare legna o pellet per il riscaldamento, oltre che pompe di benzina ed edicole se all’aperto. Questa la lista completa.





Si tratta, chiarisce sempre il provvedimento, di quelle attività legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi “esigenze alimentari e di prima necessità”; “esigenze di salute” come “l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”; “esigenze di sicurezza”; “esigenze di giustizia”.

Via libera per negozi di commercio al dettaglio di surgelati, negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

E ancora commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di materiale per ottica, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.