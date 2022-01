Finalmente una bellissima notizia sul tema coronavirus, che da febbraio del 2020 ha fatto piombare nell’incubo anche l’Italia. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha voluto affermare una cosa molto importante e che sta tranquillizzando milioni di italiani. Nelle scorse ore si è recato al centro vaccinale del Portello in Lombardia, precisamente nel capoluogo Milano, ed è stato ovviamente interpellato dai giornalisti sulla situazione italiana.

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell’emergenza Covid, si è soffermato anche e soprattutto sulla campagna di vaccinazione: “Ormai abbiamo superato l’87% delle persone completamente vaccinate. L’andamento della pandemia è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L’Italia sta facendo molto bene. Stiamo andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati e siamo anche a 30 milioni e 300 mila booster su una possibile platea di 39 milioni e mezzo”.

Poi Francesco Paolo Figliuolo ha aggiunto: “Questo ha fatto sì di aver avuto una buona barriera contro Omicron. Siamo visti anche a livello internazionale come un punto di riferimento, siamo un benchmark e sono orgoglioso per tutti quelli che stanno lavorando incessantemente da moltissimi mesi per far sì che si possa uscire da questa emergenza. Parlando dal centro vaccinale milanese, il commissario straordinario all’emergenza coronavirus ha anche fornito un’altra splendida notizia.





Dunque, nella sua conversazione con i giornalisti Francesco Paolo Figliuolo ha affermato con soddisfazione: “Ci sono buone notizie perché sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e sta andando in discesa. Speriamo che questo trend sia consolidato. Se ci sarà la fine della pandemia con Omicron? Me lo auguro, se la curva inizia a scendere molto velocemente e se si dovesse andare verso l’endemia, saremmo tutti contenti. Andrà bene quando la terza dose raggiungerà numeri buoni”.

Matteo Bassetti ha invece affermato nelle ultime ore sul Covid: “Le misure restrittive, dalla dad alla mascherina, non sono state in grado di arginare la variante Omicron. Cerchiamo la consapevolezza: dall’autodeterminazione del test, all’uso della mascherina quando serve, usciamo dalla logica degli obblighi e delle imposizioni. Ci si vaccina, si usa la mascherina quando serve”.