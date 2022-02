“Cosa succede il 31 marzo in Italia”. Covid, l’avviso degli esperti: “Non è detto”

È in discesa la curva dei contagi da Covid in Italia. Complice la massiccia campagna di vaccinazione, l’adozione del Super Green Pass e l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, si è arrestata l’impetuosa crescita dei positivi che era arrivata a toccare quasi 200mila contagi al giorno. Altra conferma arriva anche dall’indice Rt, di nuovo al di sotto di 1, segno che l’epidemia è in fase regressiva. Non accadeva da ottobre 2021. Gli esperti sono convinti che i contagi continueranno a calare anche se è sempre preoccupante il numero dei morti. Infatti questo è il dato che diminuisce più lentamente e dipende da vari fattori.

L’ondata Omicron “sta per ridursi e scemando”, assicura il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. “Vorremmo tutti far finire questa situazione e tornare alla normalità che potremmo avere alla fine dell’inverno quando, grazie all’alta diffusione di Omicron, ci ritroveremo protetti – ha aggiunto – e lasceremo solo una piccola quota persone suscettibili che dovremo considerare per il prossimo inverno. La pandemia non avrà una fine ufficiale ma diventerà tollerabile con una quota di soggetti che si ammaleranno e si spera che i nuovi farmaci mitigheranno gli esiti”, ha concluso il virologo.

Insomma si respira ottimismo, ma la domanda che circola in questi giorni in riferimento alla discesa dei contagi, riguarda la fine dello stato d’emergenza. Al momento la data è quella del 31 marzo. Ma gli esperti sono divisi: “La pandemia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine. È chiaro che l’obiettivo a cui stiamo lavorando è creare le condizioni affinchè il 31 marzo finisca lo stato di emergenza. Pare che i dati in questo senso siano positivi. Ci auguriamo che continuino ma dobbiamo continuare a lavorare con la vaccinazione e soprattutto con le terze dosi”, ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla salute, intervenendo a Radio anch’io su Rai Radio1.





Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è più drastico e invoca la fine dello stato d’emergenza: “Il buon senso ci dice che dopo due anni lo stato di emergenza è giusto che finisca e che si torni a vivere come facevamo prima. Io vorrei che si passasse dalla fase in cui ci si riempie la bocca sulla convivenza con il virus a quello in cui lo si fa veramente. Perché un Paese che ha una buona parte dei bambini delle scuole elementari in Dad, per contatti con un compagno che aveva un raffreddore, non sta convivendo con Covid”, afferma all’Adnkronos Salute.

Più cauto Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “Oggi è solo un auspicio che lo stato d’emergenza termini il 31 marzo. Nessuno può avere la palla di vetro e dare la certezza. Neanche i politici che scalpitano molto su questo. Questa pandemia ci ha insegnato che conviene procedere con cautela – rimarca Andreoni – in passato infatti abbiamo dovuto ritrattare. Ci sono esigenze di tipo sociale ed economico, comprensibili, ma ad oggi la chiusura dello stato di emergenza è nell’alveo della probabilità e non delle certezze”.