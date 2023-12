Covid, Matteo Bassetti parla di “stagione molto particolare”. Si torna a parlare di incubo Coronavirus. Dopo due anni e mezzo di pandemia, numerose vittime e tante limitazioni sopportate dalla popolazione il dibattito torna ad occuparsi del Covid. Tuttavia ci sono da fare delle precisazioni. Da qualche giorno si parla di nuova variante: è la JN.1 diffusasi prima in Lussemburgo, poi in Gran Bretagna e Francia.

In Italia, invece, come ricorda Sky Tg24, variante più diffusa è Eris, discendente di Omicron, che rappresenta quasi il 60% dei casi, poi ci sono altre sottovarianti della stessa Omicron, ovvero JG.3, XBB.15 (Kraken), XBB 1.9, HV.1 e BA.2.86 (Pirola). I ricoveri da Covid, comunque stanno aumentando e a “L’Aria che Tira” l’esperto Matteo Bassetti è intervenuto per dire la sua sull’argomento.

L’opinione di Matteo Bassetti sulla situazione Covid in Italia

Nonostante l’aumento dei ricoveri da Covid l’infettivologo Matteo Bassetti ha voluto rassicurare il pubblico de “L’Aria che Tira” nella puntata di venerdì 15 dicembre. Bassetti dice che non c’è alcun allarme. Quella attuale “è solo una stagione dell’anno molto particolare“. Il motivo? “Al Covid che non ci ha mai abbandonato, con dei picchi alti e bassi, si va ad aggiungere quella che è la circolazione dei virus stagionali”.

Dunque al Covid si aggiungono influenza e virus parainfluenzali e questo può creare delle difficoltà agli ospedali. Alcuni ospedali, specialmente al nord, sono stati presi ‘d’assalto’. Matteo Bassetti spiega perché: “Sicuramente c’è un eccesso di paura per quello che è successo 3 anni fa. Un po’ come è accaduto in Cina dove i genitori portavano in ospedale i bambini perché pensavano avessero chissà cosa. In realtà avevano solo delle infezioni da batteri e da virus altamente conosciuti”.

Infine il primario di Malattie Infettive del San Martino di Genova precisa: “Ho sentito parlare a lungo del micoplasma, ma questa è la prima causa di polmoniti nei bambini e nei giovani adulti, non c’è nessuna novità. Chi riporta casi di micoplasma significa che nella sua vita non ha mai fatto il medico. Non c’è dunque nulla di cui preoccuparsi. Però gli 80enni che dovevano vaccinarsi e non l’hanno fatto, ora vanno a causa del Covid negli ospedali e mettono in difficoltà un sistema già in difficoltà”.

