Spiacevole episodio di malasanità a Casal di Principe, in provincia di Caserta, in Campania, dopo la morte di Agnese Grimaldi, 52enne ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni.

La donna, molto conosciuta in città, era stata ricoverata dopo aver contratto il Covid e dopo qualche giorno, dall’ospedale è arrivata la notizia del suo decesso. La famiglia, distrutta dal dolore, ha subito iniziato i preparativi del funerale, previsto per oggi, venerdì 21 gennaio, con l’apposizione del drappo nero alla porta di casa della 52enne, e con l’affissione di manifesti funebri in tutta la città.

Cinque ore dopo la telefonata, ne è arrivata un’altra. I medici dell’Hospital di Maddaloni hanno comunicato l’errore, Agnese non era morta, ma era ancora ricoverata: “La signora Grimaldi è viva, è in condizioni critiche ma stabili. Ci scusiamo per l’errore”. Purtroppo le condizioni della 52enne sono critiche, è intubata, ma il suo cuore batte ancora.





Agnese c’è, è ancora viva. La famiglia ha tirato un sospiro di sollievo ed è subito corsa a disdire il funerale e a staccare i manifesti funebri affissi in tutta la città. Immediato l’intervento del direttore sanitario della struttura sanitaria, Arcangelo Correra: “Si è trattato di uno spiacevole equivoco, dovuto al fatto che il medico incaricato di avvisare della morte di un paziente, ha contattato per sbaglio, forse confondendo il numero di telefono, i familiari della signora, anch’essa ricoverata”.

“Appena si è accorto dell’errore ha subito rimediato scusandosi per l’accaduto. L’errore c’è stato anche perché in quel momento c’era una situazione critica riguardante più di un paziente”, ha concluso Arcangelo Correra scusandosi ancora per il terribile sbaglio.