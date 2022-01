Grave incidente stradale tra più mezzi, pesante il bilancio: 1 morto e 2 feriti

Grave incidente questa mattina a Cassano sullo Ionio in provincia di Cosenza. Tre i mezzi coinvolti. Pesante il bilancio: un morto e due feriti gravi. La vittima si chiamava Leonardo Selvaggi (82 anni). I feriti sono Vincenzo Stamati 65 anni e un ragazzo extracomunitario che, affidati al personale sanitario del Suem118, venivano trasportati con elisoccorso ed ambulanza presso struttura ospedaliera. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.



Una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari è impegnata. A nulla è valso il tentativo di estrarre dalle lamiere l’82enne. La Sp 169, nel tratto interessato dal sinistro, è rimasta chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso e in attesa del magistrato di turno per autorizzare la rimozione della salma. Quello di stamani è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo.



Sono stati 1.464 gli incidenti stradali rilevati in Calabria nel 2021 dalla Polizia stradale di cui 19 mortali, 487 con lesioni alla persona e 977 con soli danni ai veicoli. E’ quanto emerge dal resoconto annuale delle attività svolte nell’anno appena trascorso dalle donne e dagli uomini del compartimento regionale della Polstrada.







Sono state 23.747 le pattuglie impiegate nella vigilanza con 98.374 controlli di persone e 90.258 infrazioni al Codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità ammontano a 6.212 mentre sono state ritirate 457 patenti di guida e 1.116 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 64.075.



I conducenti controllati con etilometri e precursori 143, di cui 119 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 24 quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’attività sanzionatoria, inoltre, ha represso altre condotte come, l’utilizzo dei telefonini durante la guida, 1.346 sanzioni, e delle cinture di sicurezza con 3.254 sanzioni.