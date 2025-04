A più di tre anni dalla tragica scomparsa di Liliana Resinovich, il caso potrebbe trovarsi a una svolta decisiva. La donna fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, all’interno di alcuni sacchi neri abbandonati in una zona boscosa non lontano da casa. Ora, per la prima volta, Sebastiano Visintin, marito della vittima, è formalmente indagato per omicidio. Un cambio di prospettiva investigativa che, pur suscitando sorpresa, potrebbe essere il segnale che le indagini stanno finalmente toccando un punto cruciale.

La difesa di Visintin, rappresentata dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, ha commentato la notizia con una nota ufficiale: “Allo stato ci troviamo di fronte a un mutamento di ruolo di Sebastiano Visintin”, affermano, “che viviamo come espressione di un atto dovuto, per il compimento di attività che, francamente, stupisce a distanza di così tanto tempo dall’originaria iscrizione di reato”. I legali esprimono sconcerto per il ritardo con cui si è arrivati a questa nuova ipotesi, e si interrogano apertamente sulla direzione che la Procura intende prendere. “Perché proprio Sebastiano? Perché solo lui?” si chiedono, sottolineando di sentirsi “sereni perché assolutamente estranei dall’ipotesi delittuosa odierna”. Cosa è stato trovato, riportiamo la ricostruzione di Libero Quotidiano.

Cosa è stato trovato durante la perquisizione a casa di Visintin

Tuttavia, qualcosa di concreto sembra essersi mosso. A far cambiare passo agli investigatori potrebbe essere stata una recente perquisizione nell’abitazione di Visintin, durante la quale sono stati sequestrati alcuni oggetti ritenuti di possibile rilevanza. Tra questi, un paio di guanti che potrebbero corrispondere alle impronte individuate sui sacchi neri in cui fu rinvenuto il corpo della donna, un maglione compatibile con un filo trovato sulla scena del crimine, forbici e coltelli. Le lame di uno di questi utensili potrebbero aver lasciato tracce compatibili con il taglio del cordino che sigillava i sacchi.

Questi elementi potrebbero rappresentare un importante passo avanti verso la verità, ma restano ancora molti punti oscuri. L’ipotesi investigativa non è ancora definita con chiarezza e non si sa se queste prove potranno davvero sostenere un’accusa formale. Inoltre, la complessità del caso e il tempo trascorso non facilitano la lettura univoca degli indizi. La Procura, fino a ora piuttosto cauta, pare ora voler accelerare, ma i dettagli delle nuove attività non sono stati ancora divulgati ufficialmente.

Nel frattempo, la città di Trieste osserva con attenzione lo sviluppo di una vicenda che ha colpito profondamente l’opinione pubblica. La figura di Liliana Resinovich, apparsa da subito fragile ma decisa, resta centrale in un mistero che sembra non voler concedere facilmente le sue risposte. L’attesa ora si concentra sulle prossime mosse degli inquirenti e sulle eventuali risposte che potrebbero finalmente arrivare a chiarire le circostanze di una morte che, finora, è rimasta avvolta nel silenzio e nell’incertezza.

