È morta a causa di una intossicazione nel suo appartamento. Una donna nel tentativo di liberare i tubi della doccia avrebbe mescolato due detergenti, candeggina e ammoniaca probabilmente. L’episodio è avvenuto a Bari nel quartiere Japigia in via Guglielmo Appulo. Il mix avrebbe però creato una nube tossica che sarebbe stata letale per una donna di 74 anni: sul suo corpo non ci sono altre lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta.

La vittima dell’incidente domestico si chiama Maddalena Tanzi, aveva 74 anni. Stando a una prima ricostruzione il mix avrebbe però creato una nube tossica che sarebbe stata letale: sul suo corpo non ci sono altre lesioni e la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta. Come scrive Repubblica, l’incidente avrebbe potuto causare altre vittime. Infatti – dopo aver chiamato i soccorsi – anche il marito della donna si è sentito male ed è caduto a terra sbattendo la testa.

Respira candeggina e ammoniaca: muore una donna di 74 anni

L’uomo è stato trasportato al Policlinico in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Pure gli operatori e gli agenti intervenuti, dopo essere entrati in bagno, si sono sentiti male per i fumi emanati dal mix di detergenti. Il corpo della donna è stato restituito ai familiari e non è stata disposta l’autopsia.

Secondo quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, sembra che all’interno dell’appartamento di via Guglielmo Appulo in cui la donna viveva con il marito, da tempo si sentisse un forte odore di fognatura. Per eliminarlo, Maddalena potrebbe aver versato dei prodotti chimici nel bagno, causando un mix che le sarebbe stato fatale e che avrebbe messo in pericolo anche la vita del marito.

Infatti anche l’uomo si è sentito male dopo aver trovato la moglie priva di sensi nella vasca da bagno. Ha chiamato i soccorsi, poi ha avvertito un malore e ha sbattuto la testa. Gli operatori del 118 intervenuti hanno constatato il decesso della donna e trasportato il marito – che ha riportato un trauma cranico – al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica e sul corpo dell’anziana potrebbe essere disposta autopsia: è da chiarire, infatti, se la morte sia stata causata dall’inalazione di gas o dalla caduta successiva a un malore.