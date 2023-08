Cosa ha fatto il killer della fiocina dopo aver ucciso il 23enne. Emergono particolari atroci riguardo l’omicidio commesso da Fatah Melloul ai danni di Klajdi Bitri. A perdere la vita è stato quest’ultimo che è rimasto riverso sull’asfalto dopo essere stato colpito da una freccia dritta al cuore. Da quello che riportano gli inquirenti, il killer avrebbe guardato la vittima negli occhi e l’avrebbe ucciso a sangue freddo, scrive il Corriere Adriatico. Fatah Melloul era un volto noto alle forze dell’ordine e solo ad aprile era diventato cittadino italiano.

Ma questo lo sappiamo, quello che emerge adesso è il particolare choc che è avvenuto dopo l’omicidio. Sembra infatti che il giovane, arrestato dopo 4 ore di ricerche, abbia deciso di andare a pesca con la ragazza come se nulla fosse. Proprio così, il giovane è andato a pesca con quella stessa fiocina insieme alla fidanzata, una ragazza italiana.





Quando è stato fermato dalle forza dell’ordine, Fatah Melloul era a torso nudo e negava di essere lui il killer di Sirolo. Solo adesso, nel carcere di Montacuto ad Ancona, ora si dispera per la morte Klajdi Bitri avvenuta domenica pomeriggio, dopo un diverbio stradale (e quindi scaturita da futili motivi). Il ragazzo non ha confessato nulla di fronte al pm Marco Pucilli che la scorsa notte lo ha interrogato in caserma, ad Osimo.

Insieme a lui c’era chiaramente il suo avvocato, il dott. Davide Mengarelli. Secondo la difesa, il ragazzo dice di non avere sparato con il fucile da sub che teneva all’interno della sua auto (intesta al padre della compagna). Dice: “Il fucile l’ho preso per difendermi”, spiegando di essere stato aggredito e che il ferimento con la fiocina sarebbe stato del tutto accidentale.

Caccia all'uomo terminata con l'arresto di Fatah Melloul. pic.twitter.com/XU1cLAD8NW — 🖤cεĹ乇𝓢т𝕖🖤🇷🇺 (@andiamoviaora_) August 28, 2023

È per questo, secondo lui, che sarebbe tranquillamente risalito in auto e ripartito per andare a pesca a Falconara. Anche la fidanzata, che era con lui, non si sarebbe accorta del ferimento mortale e per ora non è nemmeno indagata. Nel frattempo il filmato del suo arresto è diventato virale. Si vede il giovane che viene raggiunto dai militari e urla “No, no!”. Poi Fatah Melloul si rivolge alla fidanzata e dice: “Amore, vai a casa. Amore scusa, scusa”.

