Mistero sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, i due sono precipitati nel lago di Como a bordo di un Suv. La dinamica dell’incidente, avvenuto la notte del 6 gennaio, rimane incerta. Ma cosa è successo? Gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia e sembra che i due, dopo aver scherzato fuori dall’auto, erano saliti a bordo e Algeri aveva avviato il motore. Poi, senza apparenti motivi, il veicolo ha accelerato verso il parapetto, sfondando la ringhiera e finendo in acqua.

Nonostante i tentativi di uscire dal veicolo, i corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco all’alba del giorno successivo. Tiziana, 45 anni, impiegata e madre di un ragazzo di 14 anni, aveva conosciuto Morgan, un pilota d’aereo di 38 anni, attraverso i social network. Algeri, originario di Brembate di Sotto, in provincia di Bergamo, era un esperto pilota d’aerei e istruttore di volo presso la Scuola di Caravaggio.





Aveva recentemente terminato una relazione, mantenendo buoni rapporti con la ex compagna. Tiziana, impiegata presso lo stabilimento Rio Mare di Cermenate, era divorziata e viveva con il figlio adolescente. Il loro primo incontro si era svolto a Villa Geno. Nonostante l’ipotesi di una fine violenta non sia esclusa, non ci sono motivi apparenti per tale conclusione, dato che i due erano al loro primo appuntamento e non avevano mai manifestato intenzioni suicide.

Gli investigatori hanno recuperato gli smartphone dei due, ma non sono emersi segni di litigi durante la cena al ristorante a Capiago Intimiano, a pochi chilometri da Como. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono errori umani, problemi di salute e guasti meccanici all’auto. Tuttavia, non viene esclusa la possibilità di un gesto volontario.

Ora la macchina è stata sequestrata per ulteriori analisi, ma i primi accertamenti non hanno rivelato anomalie. C’è una vicenda, molto simile a quest’ultima in fatto di dinamiche. Parliamo dell’incidente di Colico di pochi giorni prima, anche in questo caso non si esclude la possibile manovra errata.

