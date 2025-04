La funivia del Monte Faito, che collega la vetta della montagna alla stazione Circumvesuviana di Castellammare di Stabia, è da decenni un simbolo affascinante e controverso della mobilità in Campania. Non solo un mezzo di trasporto panoramico e suggestivo, ma anche un impianto che ha conosciuto, nel tempo, pagine tragiche e momenti di forte preoccupazione. La sua storia, infatti, è segnata da diversi incidenti, alcuni dei quali hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Il più grave risale al Ferragosto del 1960, quando una cabina, per un errore umano, giunse alla stazione di valle senza che fosse attivato il freno. La corsa incontrollata terminò in tragedia: la cabina precipitò violentemente sui binari della ferrovia Circumvesuviana, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre trentuno. Fu un momento drammatico, che portò a un’immediata interruzione del servizio e all’avvio di importanti lavori di manutenzione straordinaria. In seguito all’incidente, le cabine furono sostituite e l’intero impianto sottoposto a un controllo rigoroso.

Da allora, la funivia è stata più volte oggetto di interventi tecnici e di modernizzazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e affidabilità. Tuttavia, questi sforzi non sono riusciti ad allontanare del tutto lo spettro della pericolosità. Anche negli anni successivi, infatti, si sono verificati altri episodi che hanno sollevato forti dubbi sull’effettiva tenuta dell’impianto e sulla sua capacità di gestire situazioni d’emergenza.

Uno degli episodi più recenti risale al luglio del 2021. In quell’occasione, la cabina che stava scendendo dal Monte Faito si bloccò all’improvviso nel mezzo del tragitto a causa di un black out. A bordo c’erano trentuno persone, tra cui cinque bambini, rimasti sospesi nel vuoto per oltre un’ora. Solo l’intervento tempestivo del gruppo elettrogeno di emergenza permise il salvataggio dei passeggeri, senza che si registrassero feriti. Un’esperienza comunque scioccante, che riaccese il dibattito sulla sicurezza dell’impianto e sulla necessità di un monitoraggio costante.

Nonostante questi segnali d’allarme, il sistema non è riuscito a evitare una nuova tragedia, avvenuta nel pomeriggio del 17 aprile. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma quanto accaduto riporta bruscamente l’attenzione sulle fragilità strutturali della funivia e su quanto poco sia bastato, ancora una volta, a trasformare una corsa panoramica in un momento di terrore.

Il Monte Faito continua a essere un luogo di straordinaria bellezza e interesse turistico, ma la sua funivia resta oggi un simbolo controverso, sospeso tra il fascino del passato e le ombre della cronaca. Mentre si attendono chiarimenti sull’ultimo episodio, cresce l’urgenza di una riflessione profonda e concreta sul futuro dell’impianto, affinché non si debbano più contare tragedie.