Una tragedia terribile ha colpito la provincia di Napoli nel primo pomeriggio di giovedì, quando la funivia che collega Castellammare di Stabia alla vetta del Monte Faito è precipitata a causa della rottura improvvisa di un cavo. Il bilancio è drammatico: quattro persone hanno perso la vita e una quinta è rimasta gravemente ferita. L’unica sopravvissuta alla caduta della cabina è una donna, trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30, in una giornata che sembrava dedicata al turismo e alla scoperta dei paesaggi mozzafiato affacciati sul Golfo di Napoli. L’allarme è stato lanciato ufficialmente solo alcune ore dopo, quando l’amministratore delegato dell’Eav (Ente autonomo Volturno), Umberto De Gregorio, ha scritto sui social: “La cabina a monte è caduta. Si temono vittime”. Un messaggio che ha gettato nello sconforto familiari, turisti e residenti, preceduto solo da un laconico e agghiacciante annuncio: “Una tragedia”.

I soccorritori intervenuti sul luogo dell’impatto hanno riferito di una scena straziante. Tra i corpi recuperati, quello di Suliman Janan, giovane turista israeliano nato nel 1999, e quello di Carmine Parlato, nato nel 1966 a Vico Equense, dipendente dell’Eav in servizio nella cabina al momento del crollo. Tra le vittime anche Elaine Margaret Winn, cittadina britannica del 1967. Un quarto corpo resta ancora senza nome, ma pare fosse accanto alla donna sopravvissuta. Le operazioni di riconoscimento sono in corso.

Nel frattempo, resta gravissima la situazione clinica di un altro turista israeliano coinvolto. Secondo quanto comunicato dall’Asl Napoli 1 Centro, “il paziente è stabile nella sua gravità”. È intubato, sedato profondamente e sottoposto a ventilazione meccanica. I medici hanno sottolineato che “si procederà a ulteriori indagini per verificare danni non immediatamente riscontrabili”, aggiungendo che la prognosi è ancora riservata e la situazione clinica critica.

