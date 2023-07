“Cosa c’era dento l’auto”. Bimbo, papà e nonna investiti e uccisi, la scoperta choc sulla donna alla guida dell’Audi

Era stata fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano e denunciata Angelika Hutter, l’automobilista tedesca 31enne originaria di Deggendorf, un comune della Baviera, che martedì a Santo Stefano di Cadore, in orovincia di Belluno, ha ucciso con l’auto padre, figlio e nonna: Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna Mariagrazia Zuin di 65, tutti di Favaro Veneto, in provincia di Venezia.

Come riportavano i quotidiani locali subito dopo l’investimento, una macchina ha travolto una famiglia di turisti che stava facendo una passeggiata, con nonni, genitori e due bambini, uno sul passeggino e l’altro su una biciclettina. La famiglia è stata travolta da una autovettura Audi con targa tedesca.

Famiglia investita a Santo Stefano in Cadore, la scoperta nell’auto della donna tedesca

Dopo l’investimento della famiglia e la morte dei tre componenti, i carabinieri hanno trasformato il fermo della donna in arresto. L’ipotesi di reato è di omicidio stradale plurimo. Come riportano i quotidiani locali, i carabinieri stanno accertando anche l’utilizzo improprio del cellulare da parte della donna tedesca, che così distratta non si sarebbe accorta della famiglia che stava attraversando la strada.

“È una tragedia che ha colpito tutti in maniera particolare”, ha spiegato il procuratore della Repubblica, Paolo Luca, “ho un nipote della stessa età e siamo uomini prima che magistrati. Devo confessare che ho provato un senso di grande dolore”. Non ci sono segni di frenata sull’asfalto e secondo i testimoni l’auto sarebbe arrivata ad alta velocità. Ai carabinieri, inoltre, la donna non ha mostrato nessun segno di pentimento o un accenno di rimorso per tre vittime.

Qualche giorno prima Angelika Hutter era stata denunciata perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. Agli inquirenti ha dato l’impressione di una senza fissa dimora, tanto che all’interno della sua automobile, un’Audi, sono stati trovati oggetti come bottiglie, vestiti sporchi, coperte e addirittura verdure.