“Corpo senza mani né testa”. Ritrovamento choc nel mare dei vip, polizia al lavoro per risolvere il giallo

Terribile scoperta a Santa Margherita Ligure, a due passi da Portofino: il corpo di un 19enne è stato trovato in mare senza testa né mani. A dare l’allarme, nella tarda serata di lunedì. Immediatamente allertati i soccorsi il corpo è stato recuperato. La procura di Genova ha disposto gli accertamenti sui resti tramite comparazione genetica e ha affidato l’indagine ai carabinieri di Chiavari.

>“Ha cambiato totalmente vita”. Mascia Ferri, sono lontanissimi i tempi del GF: che fine ha fatto e com’è oggi, a 50 anni (FOTO)

È stato aperto un fascicolo per omicidio, atto dovuto per proseguire con le indagini, anche se al momento non si esclude alcuna pista (neppure quella dell’incidente). A quanto scrivono i media locali: “il giovane sarebbe stato ucciso, colpito a morte con un punteruolo al cuore, secondo quanto emerge dalle prime risposte dell’autopsia, svolta dal medico legale Davide Bedocchi”.





Santa Margherita Ligure, ritrovato in mare corpo senza mani e testa

La prima mano, le cui impronte hanno permesso di risalire al ragazzo, è stata trovata da un pescatore lunedì pomeriggio alla foce del fiume Entella, a Chiavari. Oggi un bagnino ha trovato la seconda su una spiaggia poco distante. Mentre il corpo mutilato è stato trovato in mare, tra Santa Margherita e Portofino, dall’equipaggio di un tender che stava trasportando il personale a bordo di uno yacht.

Intanto c’è l’identità. Il ragazzo si chiamava Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla. Scrive Open come: “Era entrato qualche tempo fa nel progetto Autonomia della cooperativa il Ce.Sto. Lavorando come apprendista parrucchiere in via del Campo. Non ha precedenti a parte qualche segnalazione per rissa tra giovani e lesioni lievi. Il giovane era arrivato in Italia nel 2021 e in questi anni è sempre rimasto nel genovese, senza alcun parente sul territorio”.

“Le sue notizie arrivano fino a maggio, poi di lui si erano perse le tracce”. “Non ha mai dato problemi. È arrivato nel periodo in cui nel nostro Paese sbarcavano tantissimi ragazzini dall’Egitto”, dicono dalla cooperativa. Ora spetterà agli investigatori capire cosa è successo ed eventualmente trovare i responsabili del gesto. Nelle prossime ore si saprà di più.