Non poteva finire peggio di così la vicenda relativa a Gaetano Guastamacchia, l’uomo scomparso da ore e che non era tornato più a casa, facendo preoccupare la sua famiglia. Purtroppo è stato trovato morto dalle forze dell’ordine, che insieme ai soccorritori si erano subito messe alla ricerca della persona sparita. Era stata la figlia a far scattare l’allarme, infatti non aveva più notizie del padre e sin dal primo momento si era agitata temendo che fosse successo qualcosa di brutto.

Gaetano Guastamacchia è morto all’età di 56 anni e in circostanze davvero terribili. Lavorava come militare, infatti faceva parte dell’esercito, ma quando è accaduta la tragedia stava invece facendo ciò che più amava. Ad indagare sono adesso i carabinieri, che stanno cercando di fugare tutti i dubbi e comprendere come mai sia deceduto. La scena che si sono trovati di fronte è stata veramente angosciante.

Gaetano Guastamacchia trovato morto: era sparito da ore

La figlia di Gaetano Guastamacchia, che poi successivamente è stato ritrovato morto in campagna in una frazione di Bitonto (Bari), Mariotto, aveva scritto sui social dopo la scomparsa del genitore: “Mio padre ieri mattina si è recato in campagna per lavorare e non ha più fatto ritorno. L’appello che faccio è che chiunque abbia una campagna possa farci la cortesia di perlustrare la sua zona e quelle limitrofe. Purtroppo gestisce diversi fondi, quindi ci risulta difficile capire dove possa essere. Mio padre ha passato la notte fuori, chissà dove, quindi siamo in pena”.

Guastamacchia lavorava nell’esercito ad Altamura, ma si era recato nel bitontino in uno dei suoi appezzamenti di terreno. Ed è deceduto probabilmente a causa di un improvviso incidente, mentre stava guidando il suo trattore nella contrada Torre di Regna. La figlia del 56enne ha poi confermato l’epilogo peggiore: “Abbiamo trovato papà, ma purtroppo ci siamo trovati davanti il più brutto degli scenari“.

I carabinieri della compagnia di Modugno forniranno maggiori informazioni dopo le indagini, ma l’incidente sembra l’ipotesi più accreditata. Davvero sfortunato il militare 56enne, morto durante una tranquilla giornata che doveva essere di relax e lavoro.