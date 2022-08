Malore choc in casa, Valter si accascia davanti alla compagna e muore

Tragedia a Cornuda, nel trevigiano, Valter Moretto 44enne e padre di un figlio di 4 anni, è morto nella giornata di martedì 2 agosto in seguito ad un malore. Molto conosciuto in città, con in fratelli era proprietario della Moretto pneumatici sulla pagina Facebook del quale è stato dato l’annuncio della morte. “In questo momento la commozione è grande: non ci sono le parole adatte per dirlo, una terribile tragedia ha colpito la grande famiglia Moretto. Martedì 2 agosto, purtroppo, Valter ci ha improvvisamente lasciati e non abbiamo neppure avuto il tempo di salutarlo. Un dolore immenso”.



A quanto si apprende Valter Moretto, si trovava nella sua casa di Cornuda quando, all’improvviso, si è accasciato sul pavimento colpito da un malore fatale. Nonostante sul posto siano subito intervenuti i soccorsi, il 48enne ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Montebelluna. Sotto choc la compagna e i famigliari.





Cornuda, morte Valter Moretto: dolore e lacrime tra gli amici



Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati, a cominciare da quello del sindaco del paese Claudio Sartor: ““Valter era una persona espansiva, un appassionato di moto e sapeva fare sempre compagnia. Ricordo da amministratore la disponibilità con cui ci aveva organizzato in paese le manifestazioni di Freestyle, insieme agli amici Gianni e Luca. Come tutti i suoi familiari era un gran lavoratore, dalle indubbie capacità, e un uomo generoso. La notizia della sua scomparsa ci ha veramente lasciati attoniti”. (Leggi anche “Lo denuncio”. Massimo Giletti, la ex fidanzata Alessandra Moretti: “Violenza intollerabile”)



Messaggio anche dal Motoc Club Gaerne: “Addolorati per l’improvvisa perdita del nostro caro amico ed ex vicepresidente, Valter Moretto. Ciao amico non ti dimenticheremo mai”. Valter Moretto, era stato vicepresidente del Motoclub Gaerne. Persona piena di vitalità ed entusiasmo, lascia un ricordo bellissimo nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.



A stroncarlo forse un infarto. L’arresto cardiaco improvviso si verifica a causa di un’aritmia quando il cuore batte a un ritmo così elevato da cominciare a vibrare, cessando di pompare il sangue al corpo e al cervello. In assenza di un immediato intervento, può portare al decesso nell’arco di pochi minuti.

