Schianto nel tunnel tra più mezzi, un morto e un ferito. Vigili del fuoco e 118 sul posto

Un terribile incidente si è verificato oggi intorno alle 15 a Cornedo Vicentino. Coinvolti, per cause ancora da accertare, due auto e un camion si sono scontrati nella galleria Serenissima a Cornedo Vicentino, lungo la nuova tangenziale. Niente da fare per il conducente dell’Audi A3 deceduto sul colpo, come accertato dal medico. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto i vigili del Fuoco arrivati da Schio e Arzignano, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e collaborato ai soccorsi del conducente dell’auto rimasto ferito e preso in cura dai sanitari Suem 118.



Sul posto la Polizia locale e i carabinieri che hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per determinate le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 16. Quello di Cornedo Vicentino è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Nei giorni scorsi aveva fatto sensazione la morte di un ragazzo di 16 anni.



Leonardo Gessaga si era spento domenica sera dopo un giorno di battaglia in un letto dell’ospedale Niguarda di Milano. Ci era arrivato a bordo di un’eliambulanza partito dall’interno del campo base in disuso dell’autostrada A36 Pedemontana. Le condizioni erano apparse subito gravi. La vastità del trauma cranico non lasciava pensare positivo.







La tragedia si era consumata nel pomeriggio di sabato. Leonardo residente a Cermenate, nel Comasco, era alla guida della moto quando si è verificato l’incidente. Leonardo Gessaga sarebbe caduto a terra dopo aver perso il controllo della Honda CRF 250. Il 16enne era in sella al mezzo con il casco in testa e sembra che, poco prima che la moto andasse a collidere contro un new jersey adiacente alla cancellata in ferro.



New Jersey che delimita la proprietà, separandola dall’autostrada, si sia lanciato a terra, per evitare l’impatto. Scattato l’allarme, sul posto erano intervenuti i carabinieri di Seveso per procedere ai rilievi tecnici e all’identificazione dei testimoni.