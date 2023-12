Dramma ieri sera a Favara, paese dell’agrigentino a poca distanza dal capoluogo. Due persone, una coppia di anziani coniugi, sono state trovate morte in casa. La terribile scoperta fatta dal nipote. Si chiamavano Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi 76enni e vivevano in viale Europa. Poche e frammentarie le notizie che arrivano da Favara. Le uniche che sembrano certe sembrano legate al momento delle morte dei due anziani coniugi che risalirebbe a qualche giorno fa.

Ad insospettire i parenti il fatto che di Maria e Paolo non si avesse traccia da qualche giorno. La coppia aveva due figli, ma entrambi lontani dalla Sicilia. Uno dei due vive in Toscana, l’altro in Germania. Erano stati proprio loro, non avendo notizie dei genitori da alcuni giorni, da allertare un familiare in Sicilia che si è recato a casa della coppia scoprendo l’accaduto.





Favara, coppia di anziani trovata morta in casa

Le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione in casa hanno trovato i corpi sdraiati in cucina. “La prima ipotesi degli investigatori è che l’uomo potrebbe aver avuto un malore – il corpo secondo quanto trapela non presenterebbe particolari traumi – e la moglie probabilmente ha sbattuto la testa dopo una caduta. Lei infatti avrebbe una vistosa ferita alla testa”.

Si tratta comunque di ipotesi che dovranno trovare conferme in una prima ispezione cadaverica che sta eseguendo il medico legale. Al momento non si esclude nessuna pista, ma non vi sarebbero al momento elementi per supporre che si sia trattato di una morte violenta. Sul posto è comparso anche il reparto della scientifica.

Reperto che ha isolato la palazzina di due piani e repertato ogni elemento utile alle indagini. Nelle prossime ore la procura di Agrigento disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte dei due coniugi. Sotto choc il paese dove la coppia era molto conosciuta.