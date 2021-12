Natale ‘sicuro’? Per niente sicuro. L’aumento dei contagi negli ultimi giorni – da 9494 del 6 dicembre a 17946 di ieri 8 dicembre – impone una revisione di quanto esperti e autorità pensavano fino a qualche settimana fa. Purtroppo a preoccupare sono di nuovo i posti occupati in terapia intensiva e pure nei reparti ordinari. Così, come un incubo ricorrente, rispunta il rischio di cambio di colore per numerose regioni.

Qualche segnale in questo senso, d’altronde, era già stato lanciato martedì 6 da Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In quel caso il modello matematico puntava l’attenzione su tre regioni a rischio zona gialla. Si trattava di Calabria, Lombardia e Veneto. Attenzione anche sulle Marche nella settimana successiva. Ora, tuttavia, il quadro appare mutato. E non in meglio.

I quasi 18mila contagiati delle ultime 24 ore rappresentano il dato più alto dal 9 aprile scorso. Allora i nuovi positivi erano stati 18938. Si alza anche il tasso di positività, ora al 3,2%. I pazienti in terapia intensiva in tutta Italia sono 791. Invece i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali superano le 6mila unità (6099). I morti infine sono stati 86, nulla a che vedere con quanto visto l’anno scorso – l’8 dicembre 2020 le vittime furono 634 – ma comunque un dato da non sottovalutare, naturalmente.





Leggendo i dati Agenas, ovvero l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono nove le regioni con una occupazione dei letti in terapia intensiva oltre il 10%. Si tratta di Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto. Nelle stesse regioni i posti occupati nei reparti ordinari sono oltre il 15%. Per loro, tra una o due settimane, potrebbe scattare la zona gialla, proprio a ridosso del Natale. Quella messa peggio è la Calabria che già da lunedì si potrebbe ritrovare in giallo.

Il Friuli Venezia Giulia, attualmente zona gialla, rischia invece il passaggio all’arancione. E in Veneto l’impennata dei contagi fa dire al presidente Luca Zaia: “Se manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona gialla”. La Lombardia, per evitare restrizioni proprio nel periodo natalizio, sta predisponendo un aumento dei posti letto sia in intensiva che nei reparti ordinari. Chi passerà dalla zona bianca alla zona gialla dovrà rispettare l’obbligo di mascherina anche all’aperto e ingressi ridotti nei cinema, teatri e stadi. In zona arancione, invece, le restrizioni riguardano soprattutto i non vaccinati che non possono uscire dal proprio Comune né frequentare luoghi pubblici come bar, ristoranti, musei, palestre, stadi e centri commerciali. Queste infine le disposizioni del governo per persone senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato.