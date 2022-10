“Addio prof”. Giuliana non ce l’ha fatta. Dolore immenso, era amata da tutti

Lutto a Conselve, in provincia di Padova, per Giuliana Farinazzo. L’insegnante è morta dopo aver lottato per molto tempo contro una grave malattia, che ora se l’è portata via per sempre. Un dolore immenso per la sua famiglia e i suoi studenti, che la adoravano. Stando a quanto scritto dal sito Padova Oggi, non ha avuto così tanto tempo per godersi la meritata pensione, infatti una volta finito di lavorare ha scoperto poco dopo di essere affetta da una patologia, che col tempo l’ha purtroppo uccisa.

Conselve è sotto choc per l’addio a Giuliana Farinazzo, insegnante morta a 69 anni per una malattia che si è rivelata non curabile. La notizia è circolata in queste ore, anche se il decesso della professoressa è avvenuto nella giornata di giovedì 13 ottobre. La donna era ricoverata all’interno di una struttura assistenziale, visto che non poteva più restare in casa a causa dell’aggravarsi della sua malattia. Ma anche l’aiuto dei medici e degli infermieri non è servito a prolungare la sua vita più del possibile.

Leggi anche: Choc all’università: gli studenti aspettano il prof in aula, ma lui è morto da giorni





Conselve: Giuliana Farinazzo, l’insegnante è morta per una malattia

All’interno di un istituto scolastico delle scuole medie di Conselve, Giuliana Farinazzo era insegnante di educazione artistica. Purtroppo è morta per questa malattia, dopo aver lasciato il lavoro ed essere andata in pensione. Gli studenti che l’hanno conosciuta sono increduli e rattristati dal fatto che la loro ex professoressa non sia più in vita. A dirle addio anche l’amato marito Andrea e i due figli Jacopo e Diletta. Era ricordata per essere una donna, che sul posto di lavoro riusciva ad avere un rapporto speciale con gli allievi.

Gli studenti che hanno avuto come insegnante Giuliana Farinazzo hanno fatto sapere, come spiegato da Padova Oggi, che lei era nota per avere tantissima pazienza nonché tanta voglia di dialogare con i ragazzi e renderli gioiosi. Ovviamente a piangerla sono stati anche numerosi colleghi e tutti coloro che in un modo o nell’altro l’hanno incontrata nel percorso di vita. Difficile accettare che se ne sia andata per sempre, ma indubbiamente il suo straordinario ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata.

Nel manifesto funebre di Giuliana Marinazzo è scritto anche che a salutarla l’ultima volta sono anche i nipoti Brando, Emanuele e Giulio nonché, il genero, la nuora, la sorella e tutti gli altri parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 17 ottobre alle ore 15.30 alla chiesa di Conselve. Dopo la funzione religiosa, avverrà la cremazione del corpo della donna.