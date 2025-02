Prodotto alimentare della catena Conad ritirato con effetto immediato dal mercato. A causare l’allerta un errore nell’etichettatura del prodotto, che riporta una data di scadenza errata. L’avviso è stato diramato direttamente dalla catena Conad, che ha deciso, per precauzione, di ritirare dal mercato il prodotto informando i clienti attraverso un comunicato diffuso sul sito.

Venduto in confezioni da 200 grammi (codice EAN: 8003170008557), riguarda il lotto numero 25029003 con scadenza indicata sull’etichetta come 10 marzo 2029. A causa di un errore tecnico, la data riportata non corrisponde a quella effettiva.





Conad, gorgonzola sapori e dintorni ritirato dal mercato

Si tratta del gorgonzola Dop dolce a marchio Sapori & Dintorni, venduto nei supermercati Conad. L’avviso è stato diramato direttamente dalla catena Conad, che ha deciso, per precauzione, di ritirare dal mercato il gorgonzola Dop dolce Sapori & Dintorni Conad. Il gorgonzola Dop dolce coinvolto è stato prodotto per Conad da SI Invernizzi s.r.l.

Nelle settimane scorse, a metà gennaio, Conad aveva ordinato il ritiro dei cremini. Venduti in confezioni da 150 grammi ciascuna per un totale di 15 cremini. “In via cautelativa, l’azienda raccomanda alle persone celiache o intolleranti al glutine di non consumare i cremini con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati”.

“Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti a marchio Majani richiamati possono quindi riportarli nel punto di vendita dove sono stati acquistati. Le persone che non sono celiache o intolleranti al glutine possono invece consumare i cremini senza rischi”.