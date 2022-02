Choc in città, il corpo di Marinella trovato in casa così: da anni viveva lontana da tutti

Il corpo di una donna, Marinella Beretta, è stato trovato venerdì scorso, in uno stato di decomposizione all’interno della sua casa in via Comum Oppidum a Erba. La donna, 70 anni, viveva sola ed a quanto si apprende sarebbe morta da almeno due anni. La scoperta del cadavere della donna è avvenuta in maniera completamente casuale. I vicini, che credevano che la casa fosse ormai disabitata, avevano notato delle piante pericolanti a causa del maltempo e della mancata manutenzione.



Per questo avevano deciso di provare a contattare il proprietario ed uno di loro era anche entrato nel giardino della villetta, trovando però la porta chiusa al suo interno. La donna era seduta su una sedia: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e solo l’autopsia potrebbe provare a stabilire una data del decesso. Da una prima ricognizione del medico legale, la 70enne sarebbe morta per cause naturali.



Sotto choc tutto il paese. La donna viveva da sola, ma risulta incredibile come in tutto questo tempo nessuno si sia interessato alla sua sorte. Marinella Beretta aveva venduto la sua villetta da tempo ad uno svizzero, mantenendo comunque il diritto di usufrutto. L’uomo versava regolarmente dei soldi alla 70enne e, dalle prime ricostruzioni, aveva cercato di mettersi in contatto con lei negli ultimi mesi, ma non si era mai insospettito.







Un dramma che ricorda quello di Chioggia dello scorso 22 gennaio. Madre e figlia erano state trovate senza vita nel loro appartamento. Le due donne vivevano sole, ed erano seguite dai servizi sociali del Comune, ma rifiutavano gli aiuti. L’ipotesi più probabile è che la figlia sia morta in seguita a una caduta in cui ha sbattuto la testa, lasciando la madre, invalida e da tempo costretta a letto, senza assistenza.



L’anziana sarebbe perciò morta di stenti. La figlia era stata vista uscire di casa l’ultima volta il 3 gennaio. Secondo le segnalazioni dei vicini, l’anno scorso era morta un’altra figlia, di due anni più giovane della sorella.