L’avvicinarsi della settimana di Pasqua è accompagnato da un cielo carico di nubi e da precipitazioni diffuse, soprattutto al Centro e al Nord Italia. Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, la prima parte della settimana sarà fortemente condizionata da una serie di perturbazioni che renderanno indispensabile l’ombrello per milioni di italiani. Da lunedì fino a giovedì 17 aprile, infatti, le piogge non daranno tregua, risultando localmente abbondanti e insistenti, con particolare intensità sulle regioni settentrionali.

L’inizio incerto della settimana fa temere il peggio per le festività pasquali, e in molti si chiedono se sarà necessario rassegnarsi a una Pasqua bagnata. Tuttavia, le proiezioni meteorologiche più recenti aprono spiragli di ottimismo. Già a partire da venerdì 18 aprile, le condizioni meteorologiche dovrebbero iniziare a migliorare, con piogge in graduale attenuazione e fenomeni sempre meno diffusi. Questo primo cambiamento potrebbe segnare l’inizio di una fase più stabile e gradevole.

Giuliacci, le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Il giorno successivo, sabato 19 aprile, segnerà probabilmente la svolta decisiva: secondo i modelli attuali, gran parte della penisola tornerà a vedere il sole, con cieli più sgombri da nuvole e condizioni climatiche ideali per le uscite pre-pasquali. Si tratta di un miglioramento generalizzato, che interesserà anche le aree più colpite dalle piogge nei giorni precedenti, regalando un sabato primaverile e decisamente più asciutto.

La domenica di Pasqua, il 20 aprile, annuncia il sito meteogiuliacci.it dovrebbe confermare questa tendenza positiva. Su tutto il territorio nazionale è previsto un tempo variabile ma stabile, con alternanza tra schiarite e qualche nube di passaggio, senza però il rischio di precipitazioni significative. Le temperature, in linea con la stagione, renderanno l’atmosfera ancora più gradevole. Una giornata, dunque, che potrebbe sorprendere positivamente dopo un inizio settimana tutt’altro che promettente.

Anche per il Lunedì dell’Angelo, il 21 aprile, il tempo manterrà un profilo simile, sebbene con un leggero incremento dell’instabilità. Saranno possibili brevi rovesci pomeridiani, in particolare sulle zone alpine e appenniniche, ma nel complesso la giornata dovrebbe risultare godibile, con prevalenza di sole alternato a qualche annuvolamento temporaneo. Chi ha in programma la tradizionale gita fuori porta potrà quindi confidare in una Pasquetta tutto sommato favorevole, a patto di tenere d’occhio il cielo nel pomeriggio.