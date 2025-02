Un’operazione della Squadra Mobile di Bologna ha portato all’arresto di tre cittadini georgiani, di 42, 38 e 34 anni, ritenuti responsabili di almeno cinque furti in appartamento nel quartiere Murri. I tre, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, utilizzavano le cosiddette “chiavi georgiane” per forzare serrature di tipo europeo senza lasciare segni di scasso.

Le abitazioni colpite si trovano in Via Calori, Via Bezzecca, Via Novelli, Via Ravenna e Via Dagnini, ma gli inquirenti stanno esaminando altri episodi per verificare eventuali collegamenti con la banda. Gli investigatori della V Sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile hanno individuato una serie di elementi ricorrenti nei colpi messi a segno: l’assenza di segni di effrazione su porte e finestre e la refurtiva composta da oggetti di valore molto diversificati, tra cui borse di lusso, dispositivi tecnologici, biciclette, strumenti musicali e preziosi in oro e argento. Questi dettagli hanno spinto le forze dell’ordine a ipotizzare l’azione di una banda specializzata.

Il metodo utilizzato dai georgiani per aprire le porte

L’attività investigativa si è avvalsa dell’analisi delle immagini di videosorveglianza e di appostamenti strategici che hanno permesso di localizzare il covo del gruppo nel quartiere Mazzini, non lontano dalle zone colpite dai furti. I tre sospettati, secondo la ricostruzione della polizia, agivano con un metodo ben organizzato: ogni mattina uscivano separatamente a bordo di biciclette, percorrevano itinerari diversi per poi ritrovarsi nei pressi dell’abitazione designata.

Grazie all’uso delle chiavi georgiane, accedevano facilmente agli appartamenti e in pochi minuti completavano il furto. Nei giorni successivi, la refurtiva veniva venduta attraverso intermediari stranieri o, nel caso di oggetti preziosi, presso negozi di compro oro della città. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento in cui risiedeva uno dei tre ladri, trovando numerosi strumenti da scasso, le chiavi georgiane e gli abiti utilizzati durante i colpi. Tra gli oggetti recuperati figurano laptop, una console per videogiochi, una mountain-bike, borse e penne di lusso, monili in oro, una scacchiera d’argento, un clarinetto e una chitarra.

A seguito della richiesta di convalida del fermo presentata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti e tre i membri della banda.

Il “Topolino decoder“, noto anche come chiave georgiana, è un dispositivo capace di aprire rapidamente i cilindri europei delle porte blindate senza la necessità di forzarli. Questo strumento, che può essere acquistato online a un prezzo compreso tra i 350 e i 450 euro, non richiede particolari competenze per essere utilizzato, rendendolo una scelta comune tra i ladri professionisti. Recentemente, la polizia di Roma ha scoperto l’uso di questo strumento anche in furti avvenuti a Roma e Napoli, sequestrando dispositivi simili a bande criminali insieme a gioielli rubati e altri attrezzi per lo scasso.

