Colpo di scena tra Massimo Segre e Cristina Seymandi, la coppia resa celebre dal video di qualche mese fa in cui l’uomo ha mollato la fidanzata sull’altare per un presunto tradimento. Il filmato, come molti ricorderanno, ha fatto il giro del web, soprattutto in Italia, ma non solo e si è discusso a lungo sulla legalità del gesto dell’uomo. In tanti infatti si sono sentiti in dovere di difendere la donna, messa in forte imbarazzo di fronte a tutti, non solo degli invitati alla loro festa di fidanzamento, ma soprattutto dall’opinione pubblica.

Infatti, come dicevamo, l’uomo ha deciso di raccontare tutto (riguardo il presunto tradimento) di fronte ad una platea di amici e parenti ma non solo. Il filmato dell’uomo che si separa ufficialmente dalla compagna, è stato prima pubblicato da quelli che sembrano amici proprio di Massimo Segre ed è stato poi condiviso da migliaia di utenti sui social. Ora però arriva il colpo di scena, dopo una battaglia non solo privata, ma anche mossa a colpi di denunce da entrambe le parti.





Colpo di scena tra Massimo Segre e Cristina Seymandi

Sembra infatti che i due abbiano finalmente trovato un accordo dopo le accuse dell’uomo sul presunto ‘furto’ per così dire di circa 700 mila euro, ritirati dalla donna sui conti correnti condivisi, a dire dell’uomo in maniera illegale. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera che quindi fa presente che i due avrebbero trovato una pacifica soluzione al problema.

Massimo Segre infatti, aveva accusato l’ex compagna di aver ritirato i soldi dal conto comune, trasferendoli su uno privato. A questo punto la donna aveva risposto di essere autorizzata, ma l’uomo non era affatto d’accordo. Dopo l’inizio del processo, sembra che a trovare la soluzione siano stati i rispettivi avvocato. A riguardo Cristina Seymandi ha affermato: “Non sono delusa, abbiamo avuto problemi come tutte le coppie. Io vittima di una gogna social”.

Sembra poi che i legali dell’ex coppia avrebbero discusso e quindi trattato a lungo. A fare da controparte c’era anche una denuncia della donna, nel quale si parlava di diversi reati (tra cui la diffamazione e la violenza privata), accuse molto gravi per giunta. Questa querela, dopo l’accordo, probabilmente economico, sarebbe quindi stata ritirata e ora i due sono ufficialmente single e senza problemi di sorta con l’ex relativo partner.

