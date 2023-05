Muore colpita da un fulmine. È la tragica fine di Evelina Tomasoni, 53enne di Manerbio, provincia di Brescia. La notizia è uscita nella tarda serata di ieri domenica 28 maggio, ma si parlava di condizioni gravi per la donna che stava facendo escursionismo in montagna a 1800 metri di altezza. Purtroppo a nulla è valso il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La donna era sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone del bresciano quando è stata colpita da un fulmine. Evelina è stata soccorsa, quindi intubata e poi portata tramite elisoccorso al nosocomio bergamasco. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che la prognosi era riservata. Dopo diverse ore di agonia la cinquantenne è deceduta.

Leggi anche: Terrore a scuola: studente accoltella la prof, è gravissima. Poi tira fuori un’arma e minaccia





L’escursione con il compagno, poi il temporale e il fulmine

Il maltempo continua a imperversare sull’Italia e purtroppo non si prevedono miglioramenti nei prossimi giorni. Oltre alle vittime e agli ingenti danni che hanno colpito l’Emilia-Romagna ora a piangere a causa delle conseguenze imprevedibili del tempo sono anche i familiari, gli amici di Evelina e la comunità di Manerbio. La donna era appassionata di escursionismo e si trovava sul monte con una comitiva e il compagno.

Quando il gruppo di cui faceva parte Evelina Tomasoni si trovava sul monte Guglielmo a 1800 metri di altezza sono cadute le prime gocce. Poi, nel giro di pochi minuti subito dopo le 15, si è scatenato un violento temporale con grandine e fulmini. Uno di questi ha colpito la 53enne. Per lei non c’è stato nulla da fare. È morta dopo essere stata trasportata in ospedale.

Evelina Tomasoni condivideva la sua passione per l’escursionismo con tante persone. Sono molti oggi a piangerne la scomparsa: “Ciao Evelina Eve Tomasoni, è stato un piacere aver arrampicato con te in cresta osa…. Scala le vette più alte adesso” scrive un’utente su Facebook. “Non ci sono parole…..rip in pace e che tu raggiunga la vetta più alta del mondo….” dice un altro. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza anche al compagno Beppe.

Maltempo, l’annuncio di Mario Giuliacci: le previsioni per il ponte del 2 giungo 2023