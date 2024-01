Una normale colazione al bar si trasforma in tragedia. Incredibile episodio capitato nella mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio. Una donna di 56 anni, ospite di una struttura socio-sanitaria, ha raggiunto un bar e acquistato un cornetto per fare colazione. La signora ha deciso di gustare la brioche fuori, in strada.

Ma improvvisamente un pezzo di brioche si mette di traverso. La donna non riesce a respirare e si sente male. Subito viene soccorsa dai passanti che chiamano un’ambulanza. Gli operatori sanitari del 118 la prendono in cura ma, nonostante le manovre di disostruzione, non riescono a salvare la donna.

La tragedia avvenuta a Taviano, nel Salento

La donna di 56 anni purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta per asfissia. L’incredibile e sfortunatissima vicenda è avvenuta nel bar Logiko a Taviano, comune in provincia di Lecce, in Salento, Puglia. Al momento le informazioni in merito alla tragedia non sono molte.

Quello che si è scoperto è che la donna venuta a mancare era di Settimo Torinese. L’incidente, rivelatosi poi fatale, è avvenuto intorno alle 10 di mattina. A quanto pare la donna era ospite di una struttura socio-sanitaria nei pressi di Taviano.

Non è ancora chiaro se la signora avesse dei problemi di salute particolari. Quel che è certo, invece, è cosa ha causato la morte. Il referto del medico legale, infatti, non lascia dubbi sulle cause della morte. La donna è morta per “ostruzione delle vie respiratorie e da asfissia per aver ingerito una brioche”.

