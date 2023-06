Codice della strada, in arrivo novità importanti: è quanto filtra dal MIT (il dicastero dei trasporti guidato dal ministro Matteo Salvini), per alcune infrazioni scatterà il ritiro immediato della patente. Così mentre si discute dell’innalzamento del limite di velocità oltre i 130 km/h in alcuni punti dell’autostrada. A dirlo è lo stesso ministro intervenuto a Radio 24: “Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie, anche un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri paesi europei possa essere preso in considerazione”.

Parole che hanno messo sul chi va là il Codacons che si schiera contro qualsiasi modifica al Codice della strada volta ad innalzare i limiti di velocità in autostrada. “L’innalzamento dei limiti in autostrada è una idea già lanciata nel 2001 dall’allora Ministro dei trasporti Lunardi e poi ritirata fuori nel 2009 da Matteoli”.





Codice della strada, patente ritirata a chi usa il cellulare alla guida: tutte le novità

“Una idea subito abbandonata -spiega il Codacons – perché avrebbe avuto ripercussioni pensatissime sulla sicurezza stradale, incrementando il numero di morti sulle strade. E a confermarlo sono gli ultimi rapporti ufficiali dell’Istat sull’incidentalità in Italia: oltre il 12% di sinistri, morti e feriti sulle nostre autostrade è causato proprio dall’eccesso di velocità”.

Le novità per ora sembra altre. Continua Salvini: “quello che porto” in un disegno di legge (in vista del Consiglio dei ministri di domani) prevede per i neo patentati l’impossibilità di guidare per i tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per guida con il telefonino”. Nello specifico. ”Chi viene fermato dopo aver assunto droghe subirà la sospensione della patente”.

“Mentre per gli ubriachi recidivi” basterà l’obbligo dell’alcolock, il dispositivo che blocca l’accensione del veicolo in caso di positività all’alcol test. Tolleranza zero per le infrazioni con possibilità di revoca definitiva del documento di guida per i casi più gravi. Si introduce la sospensione della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Più garanzie per i ciclisti, che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi, e chiarezza sui monopattini con targhe, assicurazione e obbligo di casco”.