Terribile incidente stradale ad Afragola (Napoli): coinvolti tre giovani che viaggiavano su un’auto – una Peugeot 207 – che stando a una prima ricostruzione ha sbandato e si è schiantata contro un muro: l’incidente si è verificato in via San Marco, all’altezza del civico 195. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due dei tre ragazzi.

A perdere la vita sono stati Claudio De Rosa, 17 anni e Ferdinando Iaquino, 22 anni. Un loro amico, che si trovava in auto insieme a loro, classe 2003, è invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale: sarebbe in pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale. De Rosa è morto sul colpo, mentre Iaquino è deceduto poco dopo il suo arrivo al Cardarelli di Napoli a causa delle ferite riportate nello schianto.

Afragola, due ragazzi perdono la vita in un incidente

L’amico che si trovava in auto con loro è invece stato trasportato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Poi anche per lui è stato necessario il trasferimento nel nosocomio napoletano per una emorragia cerebrale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola per far luce sulla dinamica ancora poco chiara.

Tantissimi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social per ricordare i ragazzi morti nell’incidente. Scrive anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone: “Profondamente addolorato, sento il dovere di esprimere il cordoglio mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città di Afragola per la tragica scomparsa di due giovani nostri concittadini, Claudio De Rosa e Ferdinando Pio Iaquino, vittime la notte scorsa di un terribile incidente stradale in via San Marco”.

“Ci stringiamo alle famiglie di Claudio e Ferdinando che non possiamo lasciare sole in un momento di così atroce dolore per una perdita irreparabile. Allo stesso tempo desidero manifestare la speranza di una piena guarigione del giovane Raffaele Corleone rimasto gravemente ferito nello stesso incidente”, conclude il primo cittadino Antonio Pannone. Tutta la comunità di Afragola è sotto choc per la morte di questi due ragazzi e in molti sui social stanno pregando per loro per il terzo giovane coinvolto nell’incidente che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.