Attimi di terrore al circo “Amedeo Orfei” nella serata di giovedì 29 dicembre a Surbo (Lecce). Durante uno spettacolo circense della nota famiglia, il domatore Ivan Orfei è stato azzannato da una tigre che all’improvviso si è avventata su di lui provocandogli ferite gravi che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La scena violenta si è verificata nel corso dell’ultimo spettacolo del giorno davanti a decine di spettatori che assistevano all’esibizione del domatore con due tigri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Ivan Orfei era impegnato con due tigri che conosce bene e con le quali si esibisce sempre ma durante lo spettacolo qualcosa è andato storto. Inoltre sembra che la tigre fosse nervosa e che non eseguisse i comandi del domatore. Quindi l’aggressione all’improvviso: l’animale si è avventato sul domatore mentre lui era di spalle e quindi lo ha colto di sorpresa.

Circo Orfei, il domatore Ivan azzannato da una tigre

Quando è stato aggredito, Ivan Orfei era impegnato con un’altra tigre e non riusciva a vedere ciò che gli accadeva alle spalle: la tigre lo ha azzannato a una gamba. Il tutto sotto gli occhi atterriti degli spettatori. Lo spettacolo è stato subito interrotto e sono intervenuti gli addetti che hanno allontanato tempestivamente la tigre. Orfei ha riportato un profondo squarcio alla gamba e ferite al collo. Il domatore è stato soccorso anche dai sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato ricoverato. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita e sono in corso indagini per accertare l’accaduto.

Davvero terribile l’episodio accaduto al circo “Amedeo Orfei” durante uno spettacolo a Surbo nel Salento. Il domatore Ivan Orfei, 31 anni, è stato azzannato da una tigre riportando ferite ad una gamba e al collo. Ora è ricoverato in ospedale a Lecce e non sarebbe in pericolo di vita. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie.

L’aggressione è avvenuta proprio durante l’esibizione. Il numero coinvolgeva due tigri e a mordere Orfei è stato l’esemplare che in quel momento si è trovato alle sue spalle. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Lecce. Come scrive LeccePrima allo spettacolo stavano assistendo famiglie e bambini. Si è scatenato il panico anche tra il pubblico e qualcuno avrebbe lanciato un tavolo in direzione della tigre per separarla dal malcapitato. Questo ha permesso all’uomo di fuggire.