Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali. Quattro croci nuove si aggiungono a quella già piantata domenica scorsa a Meolo, lungo la Treviso-Mare, al confine con Roncade. Un bilancio insostenibile che ha spinto le Procure competenti – compresa quella di Venezia – ad aprire altrettante inchieste per omicidio stradale colposo. Non si tratta ancora di responsabilità accertate, ma di un atto dovuto per fare chiarezza sulle dinamiche ancora poco chiare degli schianti, e per garantire i diritti degli indagati, spesso i conducenti dei mezzi coinvolti, siano essi automobili o trattori.

“Credo che sulle strade della Marca ci sia poco da dire sulle infrastrutture. Piuttosto, manca la consapevolezza del rischio che si corre quando ci si mette al volante”, ha commentato il presidente della Provincia, Stefano Marcon. La sua riflessione nasce dall’amarezza per una scia di sangue che non sembra avere fine, nonostante le campagne di sensibilizzazione promosse negli ultimi anni. Il problema, secondo Marcon, non riguarda la qualità delle strade, quanto il comportamento degli utenti.





Strade del Trevigiano, negli ultimi giorni morti 5 giovani

“Le fasce under 30 e over 65 sono le più colpite – ha spiegato – e ciò che le accomuna è la distrazione: chi guarda il cellulare, chi risponde a un messaggio o parla al telefono. Tutto ruota attorno all’assenza di attenzione alla guida”.

Nel giro di pochi giorni, i volti delle vittime sono diventati simboli di una tragedia collettiva. Martedì, dopo quattro giorni di agonia, è morto Giacomo Bologna, vent’anni appena, investito mentre era in sella alla sua moto a Crespano. Sabato scorso, a Montebelluna, Marco Canonico, 34 anni, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto che viaggiava in senso opposto. Nella serata di domenica, lungo la Treviso Mare, Vedad Osivcic, 32 anni, si è schiantato in moto contro un furgone. Ieri, la giornata più nera: Andrea Buosi, 27 anni, è deceduto in uno scontro con un trattore a Gorgo al Monticano, mentre Davide Corazzin, 22 anni, ha perso la vita ad Arcade, in un incidente d’auto in compagnia di alcuni amici.

In tutte queste vicende, le indagini cercano di accertare se a causare la tragedia sia stata una fatalità o l’ennesima leggerezza, la solita distrazione che in pochi secondi si trasforma in dramma. Secondo Marcon, alla distrazione si somma anche l’eccesso di velocità, un altro dei fattori determinanti: “Si corre troppo e non si rispettano i limiti. È il segno che non si conosce – o si ignora – il codice della strada. Alla fine, la vera causa è la scarsa consapevolezza dei pericoli che si affrontano guidando”.

Intanto, mentre le Procure lavorano per ricostruire con esattezza ogni singolo impatto, la comunità piange le sue giovani vittime. La morte di Giacomo Bologna ha lasciato un segno profondo, essendo il più giovane del gruppo. I suoi funerali sono stati fissati per sabato 3 maggio, alle 10, nella chiesa di Fietta. Un momento che si preannuncia carico di dolore e partecipazione, simbolo di una ferita che, a ogni nuovo incidente, si riapre con sempre maggiore intensità.