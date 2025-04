La mattina sembrava essere iniziata come tante altre per un abitante di Marmirolo, piccolo comune in provincia di Mantova. Tra una sveglia troppo insistente e la solita corsa per arrivare puntuale al lavoro, il protagonista di questa storia si è concesso una rapida sosta al Fashion Cafè per il solito caffè. Ma quel gesto di routine ha segnato l’inizio di un cambiamento straordinario: insieme al caffè, ha deciso di acquistare un gratta e vinci, un Super gold dal costo di 25 euro, che si è rivelato vincente, portandogli un premio di ben 6 milioni di euro.

L’incredibile notizia è stata riportata da Today e ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando stupore e invidia. La vincita non è una delle tante: si tratta infatti del massimo jackpot disponibile per il Super gold. Le probabilità di centrare un premio del genere sono a dir poco vertiginose, pari a una su 10.080 milioni di biglietti venduti. Numeri che rendono ancora più straordinario il colpo di fortuna capitato proprio in quel piccolo bar di Marmirolo.

Nel sistema di distribuzione iniziale dei biglietti, che prevede una stampa di 20.160 milioni di tagliandi, soltanto due contengono il premio massimo. Gli altri premi, seppur comunque consistenti, si attestano su cifre decisamente inferiori: 100mila euro con una probabilità su 2.520 milioni, 50mila euro con una su 1.440 milioni, 10mila euro con una su 916mila, 2mila euro con una ogni 100mila biglietti e mille euro con una probabilità su 2.240.

Il bar Fashion Cafè di Marmirolo dove si è registrata la super vincita

Non è difficile immaginare lo stato d’animo di chi, in un attimo, ha visto la propria vita cambiare radicalmente. Quella che sembrava un’altra giornata qualunque si è trasformata in una delle più memorabili della sua esistenza, in un intreccio perfetto tra la casualità della vita e l’inaspettato sapore della fortuna. Il nome del vincitore o della vincitrice resta ancora avvolto nel mistero, ma a Marmirolo ormai non si parla d’altro, e molti sognano che la prossima tazza di caffè possa portare con sé una fortuna altrettanto clamorosa.