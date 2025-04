Nonostante la spinta verso la digitalizzazione che sta trasformando molti aspetti della vita quotidiana, il modulo Cai (ex Cid), ovvero la constatazione amichevole di incidente, continua a mantenere un ruolo centrale nella gestione dei sinistri stradali. Si tratta di un semplice foglio cartaceo, ma con un valore essenziale: consente agli automobilisti coinvolti in un incidente di descrivere con precisione l’accaduto, facilitando così le procedure assicurative.

Negli anni si è discusso più volte sulla possibilità di digitalizzare completamente il Cai, sostituendolo con un’app da installare sullo smartphone. Tuttavia, dopo una consultazione con le principali realtà del settore, l’Ivass – l’ente di vigilanza sulle assicurazioni – ha optato per una soluzione bilanciata: “L’Ivass promuove la digitalizzazione e l’efficienza del mercato – spiegano fonti dell’Istituto – ma mantiene come è stato fino ad adesso l’utilizzo del modulo cartaceo“.

L’importanza del Cai, il parere delle associazioni dei consumatori

Questa decisione permette alle due modalità di coesistere: il modulo potrà essere compilato sia su carta che in formato digitale, ad esempio tramite app o file pdf. Una scelta che tiene conto delle esigenze di tutti gli utenti, soprattutto di coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia.

Le associazioni dei consumatori, come Assoutenti, hanno accolto positivamente l’esito della consultazione. “Attualmente – ricordava Assoutenti – circa l’80% degli incidenti stradali (su un totale di 1,8 milioni di sinistri) viene gestito tramite la procedura di constatazione amichevole di incidente, il Cai appunto“.

Due le principali criticità evidenziate dai consumatori: da un lato, le preoccupazioni legate alla privacy dei dati nel formato digitale; dall’altro, la difficoltà legata alla portabilità dell’app, che andrebbe sostituita ogni volta che si cambia compagnia assicurativa.

Anche i periti Aiped hanno espresso soddisfazione per la decisione dell’Ivass, sottolineando come l’abolizione del cartaceo avrebbe potuto creare ulteriori complicazioni per gli automobilisti. “Le nuove disposizioni sulla dematerializzazione del contrassegno e digitalizzazione dei documenti assicurativi – spiegano i periti – avrebbero potuto complicare la vita agli automobilisti, cancellando il tradizionale modulo Cid cartaceo (ora Cai)”.

Nella sintesi finale pubblicata da Ivass si legge: “La modalità informatica di compilazione del modulo di denuncia del sinistro non sostituisce quella cartacea ma è prevista come alternativa. È prevista la consegna del modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (es. file formato pdf), a scelta del contraente. Inoltre è sempre prevista la messa a disposizione da parte delle imprese di una applicazione (app o webapp) per la formazione della denuncia come documento informatico”.

Un esito che rispetta le esigenze di innovazione, ma anche quelle di chiarezza e accessibilità. “Siamo soddisfatti per la decisione dell’Ivass di accogliere le nostre istanze e garantire pienamente i diritti degli assicurati“, ha dichiarato Luigi Mercurio, presidente dell’Aiped.

