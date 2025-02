San Valentino quest’anno sarà all’insegna del freddo pungente e della neve, con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che porterà temperature in netto calo e precipitazioni diffuse su gran parte della Penisola. A partire da venerdì 14 febbraio, l’Italia sarà investita da un ciclone di origine artica, il quale porterà neve fino in pianura, forti temporali lungo le regioni tirreniche e un crollo termico che farà sentire il suo effetto soprattutto nel fine settimana.

Un’ondata di gelo proveniente dal Mar Bianco, situato a nord-ovest della Russia, farà sentire i suoi effetti già a partire da giovedì sera, con piogge intense e temporali lungo le coste liguri e tirreniche. Il peggioramento si intensificherà tra venerdì e sabato, portando nevicate in pianura su Emilia-Romagna e Veneto.

Le previsioni da giovedì 13 a sabato 15 febbraio

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, sono previsti fiocchi di neve fino in pianura tra Bologna e Piacenza, con possibili accumuli anche tra Padova e Rovigo. Le temperature scenderanno drasticamente, con un calo tra 8 e 10 gradi rispetto ai giorni precedenti.

Sabato 15 febbraio, il gelo si farà sentire in tutto il Nord, con nevicate diffuse fino a bassa quota in Emilia-Romagna e sulle regioni centrali. Tuttavia, nel pomeriggio la quota neve potrebbe alzarsi leggermente, mentre le precipitazioni più intense si concentreranno lungo l’Appennino. Domenica 16 febbraio, la situazione inizierà a migliorare su gran parte della Penisola, con qualche fenomeno residuo al Sud e sul versante Adriatico, dove la neve potrebbe ancora cadere sopra i 700-900 metri di altitudine.

A causa del forte peggioramento atteso nei prossimi giorni, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, che nella giornata di giovedì 13 febbraio interesserà diverse regioni, in particolare Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e il Nord-Est. In vista delle forti precipitazioni e del rischio neve, alcuni comuni toscani hanno disposto la chiusura delle scuole. A Grosseto e Orbetello rimarranno chiusi solo gli istituti superiori, mentre a Piombino, San Vincenzo, Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona e altri comuni della costa le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Giovedì 13 febbraio: al Nord nuvolosità irregolare con nebbie e foschie. Peggiora in serata sul Nord-Est con piogge diffuse; al Centro temporali su Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Cielo molto nuvoloso con piogge sparse: al Sud cielo coperto ma senza fenomeni di rilievo. Venti deboli da sud.

Venerdì 14 febbraio: al Nord maltempo diffuso su Nord-Est e Lombardia orientale, con neve fino in pianura in Emilia e Veneto: al Centro temporali e nevicate fino in collina su Toscana, Marche, Umbria e Lazio; al Sud peggioramento su Campania, Puglia e Sicilia, con piogge e temporali.

Sabato 15 febbraio: al Nord cielo sereno ma con temperature in picchiata e gelate diffuse; al Centro ultime nevicate sulle Adriatiche a 400 metri, tempo in miglioramento sulla Toscana: al Sud maltempo con temporali e neve a 1000 metri su Campania, Puglia e Calabria.

Il ciclone di San Valentino segnerà il ritorno del vero inverno sull’Italia, con un netto calo delle temperature e neve anche in pianura al Nord. Le condizioni meteorologiche miglioreranno progressivamente tra sabato e domenica, ma il freddo rimarrà intenso almeno fino all’inizio della prossima settimana. Chi ha in programma una cena romantica per San Valentino, meglio prepararsi a un’atmosfera davvero glaciale.

