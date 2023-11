È di un morto e cinque persone ferite il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in via Bufalotta, a Roma, nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, all’altezza di via Ortezzano, nei pressi del grande raccordo anulare. Come riprota il quotidiano online Roma Today, lo scontro si è verificato intorno alle 15:45 circa.

Una donna è morta mentre cinque persone sono rimaste ferite e tra queste ci sono tre bambini. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Roma capitale con gli agenti del III gruppo Nomentano e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constanatre il decesso della vittima. Per la donna, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Roma, incidente ain via Bufalotta: un morto e 5 feriti

L’incidente è avvenuto tra una Fiat Panda e una Nissan Micra e ha coinvolto anche una Fiat Multipla parcheggiata. Come riporta il quotidiano romano, a bordo della Fiat Panda si trovavano la conducente, una donna di 63 anni, trasportata in ospedale in codice rosso e la passeggera di 85 anni. Proprio l’anziana donna è la vittima dello scontro.

A bordo della Nissan Micra si trovava una famiglia di origini filippine, padre madre e due bambini, di quattro e sei anni tutti trasportati in ospedale.. La madre e i figli sono stati trasportati all’ospedale Gemelli. Il padre, invece, che si trovava alla guida del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I.

La strada è stata chiusa per ore e il traffico è il traffico deviato in strade secondarie. Il corpo della vittima è stata messa a disposizione della magistratura e i veicoli sequestrati dalla polizia locale. Quella di oggi è la 174esima vittima del 2023, prima di lui il ciclista. Il decesso è arrivato poco prima della manifestazione per la giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, che si terrà domenica 19 novembre in via dei Fori Imperiali.