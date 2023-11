Dolore immane per l’ennesima perdita di una giovane vita. Christian è morto in un terribile incidente stradale ed è spirato ad appena 24 anni. Si trovava a bordo della sua automobile, quando improvvisamente è successo qualcosa e c’è stato un violento impatto che non gli ha dato chance di sopravvivenza. La notizia ha sconvolto non solo la famiglia del ragazzo, ma l’intera città dove si è registrato questo bruttissimo sinistro mortale.

La sua vita è stata spezzata in pochi secondi e in maniera orribile. Christian è morto mentre guidava la sua Fiat Punto, che è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è andato fuori dalla carreggiata. Lo schianto è avvenuto nel cortile di un’abitazione, poi il 24enne ha fatto un agghiacciante volo che non gli ha permesso di salvarsi. Ed è quindi stato constatato il suo decesso dai soccorritori.

Christian morto in un terribile incidente stradale: aveva 24 anni

L’addio a Christian Epicoco c’è stato nella serata di martedì 14 novembre. Lui è morto in questo incidente stradale nei pressi della strada Contrada, situata a Modena e precisamente nella periferia sud della città dell’Emilia-Romagna. Dopo lo schianto contro il cortile, la vittima è stata scaraventata via per 10 metri e la sua scomparsa è sopraggiunta immediatamente. L’intervento dell’ambulanza del 118 e dei pompieri si è rivelato inutile ai fini del suo salvataggio.

Coloro che hanno contattato per primi i soccorsi sono stati proprio le persone che abitavano nella casa, coinvolta indirettamente da questo sinistro fatale. La speranza è che potesse essere fatto qualcosa per salvargli la vita, invece è spirato prematuramente. La polizia locale ha avviato le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto, infatti bisognerà accertare quale possa essere stata la causa di questo incidente, che si è portato via Christian.

Il sito Modena Today ha scritto nel suo articolo che la strada Contrada è ritenuta da molto tempo una strada certamente a rischio incidenti. E una delle maggiori problematiche è rappresentata dall’uso dell’alta velocità da parte degli automobilisti.